英Nothing Technologyは2026年4月15日、スマートフォン新機種「Nothing Phone (4a)」「Nothing Phone (4a) Pro」の発売を発表した。同社の中では主力、かつ中位のモデルとなるモデルだが、これまで日本では投入しなかった「Pro」モデルの投入からは、日本における同社の戦略変化を見て取ることができる。

国内未投入だった「Pro」をついに発売

2022年の「Nothing Phone (1)」から日本市場に進出しているNothing Technology。その後もおよそ4年間にわたり、スマートフォン、そしてオーディオ製品などの新機種を日本市場に向けて継続的に投入、注力の姿勢を強めている。

そのNothing Technologyが2026年4月15日、イベントを実施して新しいスマートフォンを発表しており、その1つが「Nothing Phone (4a)」である。これは2025年に日本でも発売された「Nothing Phone (3a)」の後継モデルで、同社の大きな特徴でもあるシースルーデザインを継続する一方、変化している点もいくつかある。

Nothing Technologyが発表した新機種の1つ「Nothing Phone (4a)」。従来のシースルーデザインを維持しながら、新しい要素がいくつか加えられている

その1つはシースルーデザインと並ぶ、同社製スマートフォンの特徴的要素「Glyph」だ。Glyphは背面に備わった、光によってさまざまな情報を伝えるインターフェースで、Nothing Phone (3a)は従来の多くの機種と同様に、背面に備わった複数のLEDが光る「Glyph Interface」を搭載していた。

だがNothing Phone (4a)ではそのGlyphが、小さな四角いLEDが縦に4つ並んだ「Glyphバー」に変化。Glyph Interfaceのようなインパクトはないが、光のバーで情報をシンプルに伝える、より分かりやすい仕組みになったといえる。

Nothing Phone (4a)は、新たに「Glyphバー」を採用。背面右側に並んだLEDのバーがさまざまな光り方をし、情報を通知してくれる

そしてもう1つはカメラである。Nothing Phone (4a)は広角・超広角・望遠の3眼構成であり、このクラスのスマートフォンでは珍しい、ペリスコープ構造のカメラを望遠カメラに採用。光学3.5倍相当のズーム撮影、デジタルズームであれば最大70倍のズーム撮影が可能となっている。

だが今回、Nothing Technologyはもう1つ新機種を発表しており、それが「Nothing Phone (4a) Pro」である。同社はこれまで、日本では中間クラスに位置する「a」が付くモデルを1機種のみ投入してきたが、実は海外では「a」モデルが2機種展開されており、「Pro」が付くのは上位モデルと位置付けられている。

日本では初投入となる、「a」モデルの上位版「Nothing Phone (4a) Pro」。Nothing Phone (4a)にフラッグシップモデルの要素を取り入れているのが特徴だ

今回、そのProが付くモデルが日本で初投入された訳だが、下位モデルとなるNothing Phone (4a)とチップセットは共通しており、両機種ともに米クアルコム製の「Snapdragon 7s Gen 4」を採用。ベースの性能で大きな違いがある訳ではない。

だが上位モデルらしい要素もいくつか備わっており、その1つはデザインである。Nothing Phone (4a) Proはボディの多くの部分にアルミニウムを採用し、7.95mmという薄型化と、耐久性の向上を実現する。一方で素材変更の影響から、Nothing Phoneらしいシースルーデザインは、カメラ部分の一部のみと減少している。

Nothing Phone (4a) Pro(左)とNothing Phone (4a)(右)を並べたところ。アルミ素材を取り入れたNothing Phone (4a) Proのデザインが、従来のNothing Phoneシリーズから大きく変わっていることが分かる

2つ目の違いがGlyphで、Nothing Phone (4a) Proは2025年発売のフラッグシップモデル「Nothing Phone (3)」と同じ「Glyphマトリックス」を搭載。格子状に配置されたLEDをスクリーンとして活用することで、より高度な表現を実現できるようになっている。

そして3つ目はカメラであり、広角カメラにソニー製のイメージセンサー「LYT-700C」を搭載して性能を強化。望遠カメラもNothing Phone (4a)と同じペリスコープ構造の物を採用しながら、デジタルズームで140倍と、100倍を超えるズーム撮影を可能にしている。

Glyphには「Nothing Phone (3)」と同じ「Glyphマトリックス」を採用。カメラもNothing Phone (4a) と同じ3眼構成ながら、イメージセンサーなどの強化が図られている

SIMフリーながらKDDIとの関係を構築、次につながるか

そうした内容からも、Nothing Phone (4a) ProがNothing Phone (4a)の上位モデルであることは分かるのだが、気になるのは、なぜ従来投入してこなかったProモデルを、今回のタイミングで投入したのかということ。そこには日本市場に関連した、いくつかの要因があるものと考えられる。

1つは、Nothing Technologyが2026年に、フラッグシップモデルを投入しないと公言していることだ。同社はNothing Phone (3)の前機種「Nothing Phone (2)」は2023年に発売するなど、フラッグシップモデルを定期的には投入していないことから、そのこと自体が異例という訳ではない。

だが日本市場を考慮した場合、フラッグシップモデルを投入しないと2026年に販売する新機種が中位クラス以下となり、ユーザーに与えるインパクトが弱くなってしまう。そこであえて、従来投入していなかったNothing Phone (4a) Proを追加することにより、Nothing Technologyのファンに多い、先進的な製品に強い関心を持つ人達の興味をつなぎとめる狙いがあるのではないかと考えられる。

そしてもう1つ、より大きな要因となるのが、より多くの端末販売が見込める携帯電話会社向けの販路開拓強化だ。これまでNothing Technologyがスマートフォンを供給しているのは、携帯4社のうち新興の楽天モバイルのみだが、それは同社も新興のメーカーであり、日本での事業体制が整っていなかったことから、あえて規模の小さい楽天モバイルにターゲットを絞っていたことが影響している。

だが今回の新機種を見ると、Nothing Phone (4a) Proは楽天モバイルから販売されるが、Nothing Phone (4a)は楽天モバイルではなく、KDDIの「au」ブランドから、SIMフリースマートフォンという扱いで、オンラインショップや直営店を中心に販売がなされるという。あくまでSIMフリースマートフォンとして販売のみを担う形で、auブランドでの正式な取り扱いとなる訳ではないが、このことはNothing Technologyが、携帯大手3社の一角であるKDDIとのコネクションを持ったことを明確に示している。

Nothing Phone (4a)はKDDIの「au」ブランドでSIMフリースマートフォンとして取り扱われる予定で、「au Online Shop」や一部の直営auショップなどでの購入が可能になる

そしてSIMフリーモデルとして販売協力から関係を進め、正式な製品の取り扱いに至るケースは、最近であれば中国オッポのフラッグシップモデル「OPPO Find X9」でも見られたものだ。それだけに、Nothing Technologyが日本に投入する製品を増やしたことは、携帯大手向け販路強化に舵を切り、市場での認知拡大からシェアの拡大へと、明確に戦略シフトを図る狙いがあるといえそうだ。

同社のスマートフォンは明確な特徴を持つだけに、携帯大手の視点から見てもその特徴を打ち出しやすく、消費者にアピールしやすい商材となり得る。それだけに、携帯大手3社との販路開拓が進めば今後急速に市場での存在感を高める可能性もあり、2026年がその分起点となることも考えられそうだ。