INFORICHは6月2日、モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」において、横浜DeNAベイスターズ応援キャンペーンを開始した。実施期間は7月2日23:59まで。

CHARGESPOTと横浜DeNAベイスターズのコラボキャンペーンビジュアル

スマートフォンによる試合のリアルタイム投稿や電子チケットの管理が一般化した近年、野球観戦中のバッテリー消費量は増加傾向にある。CHARGESPOTはすでに横浜スタジアム内コンコース（2Fフロア）5カ所にバッテリースタンドを設置しており、今回のキャンペーンを通じて初めての利用者に対する訴求を強化する。

CHARGESPOTを初めて利用するユーザーを対象に、横浜スタジアム コンコース内設置の5カ所限定で、1時間未満のモバイルバッテリーレンタルを無料で提供する。通常料金は600円～。1時間以上の利用はキャンペーン対象外となり、通常料金が適用される。他のキャンペーン・クーポンとの併用および定額プラン「CHARGESPOT Pass」との重複適用はできない。

また、「Xフォロー＆リポストキャンペーン」はXユーザーであれば誰でも参加可能。チャージスポット公式アカウント（@CHARGESPOT_JP）をフォローし、対象投稿をリポストすることで応募が完了する。

抽選で合計20名に横浜DeNAベイスターズの公式グッズが当たる。賞品はハイクオリティーレプリカユニフォーム（HOME・背番号なし）5名、タオルマフラー（DB.スターマン）5名、直筆サインボール10名（選手は選べない）。当選者には7月上旬ごろ、ダイレクトメッセージでの連絡を予定している。

CHARGESPOTは、アプリでバッテリースタンドのQRコードをスキャンするだけで利用できるモバイルバッテリーシェアリングサービスで、日本全国47都道府県に約6万台（2026年3月時点）を展開している。