インターネットイニシアティブ（IIJ）は3月1日、MVNOサービス「IIJmio」において実施中の端末販売関連キャンペーンについて更新を行い、対象機種の追加・変更を発表した。「スマホ大特価セール」のアップデートについては既報のとおりで、回線セット特価での端末販売および回線セット特価（期間限定）についても対象機種の更新が行われている。

IIJmio ロゴ

「回線セット特価での端末販売」は、IIJmioモバイルサービスのギガプランと対象端末を同時に申し込むことで、モバイルルーター／タブレット／タブレットのモバイルルーターセットを特別価格で購入できる施策。今回の更新では対象機種が一部変更され、「Aterm MP02LN SA」「Aterm MR10LN SW」が対象外となった。「Redmi Pad 2 4G」「+F FS050W」「iPad Air（第4世代）［64GB］Wi-Fi＋Cellular」などは引き続き対象となっており、対象機種それぞれとその特別価格はIIJmioのWebサイトで確認できる。

3月31日までの期間限定で実施中の「回線セット特価（期間限定）」も同様にモバイルルーター／タブレット／タブレットのモバイルルーターセットをIIJmioモバイルサービスのギガプランの加入と同時に購入する場合に特別価格が適用されるというもの。こちらには新たにモバイルルーター「Aterm MP02LN SA」が対象に追加され、一括払い時100円／分割払い時月額5円×24回で提供される。このほかの対象端末には「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」や「Xiaomi Pad mini（2構成）モバイルルータセット」などがあり、詳細についてはやはりIIJmioのWebサイトを参照のこと。

MNP転入でIIJmioモバイルサービスのギガプランに加入するのと同時に端末を購入する場合に適用される「のりかえ価格での端末販売」の対象機種も更新されている。「AQUOS R10 [12GB/256GB]」（一括払い時79,800円／分割払い時月額3,226円×24回）および「AQUOS R10 [12GB/512GB]」（一括払い時89,800円／分割払い時月額3,743円×24回）が対象に追加され、「OPPO A5x」「OPPO A79 5G」「OPPO A3 5G」「Jelly Star」「POCO F6 Pro [12GB/512GB]」「Zenfone 10 [8GB/128GB]」「OPPO Find X8」が対象から外れた。また「AQUOS sense9 [6GB/128GB]」は、一括払い時ののりかえ価格が44,800円から27,800円に、24回払い時が月額1,867円から月額1,160円へと、改定を行っている。これも詳細はIIJmioのWebサイトで確認できる。