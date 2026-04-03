ファミリーマートは4月3日、iOS/Android向け位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』と連動した「『ポケモン GO』トレーナーサポートキャンペーン」を全国のファミリーマート約16,400店で開始すると発表した。開始日は4月7日。

キャンペーンでは、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して店舗で税込500円以上の買い物をするごとにスタンプが1個たまる。スタンプ1個と交換で「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券を1枚取得でき、スタンプ2個と交換で「Pokémon GO Fest 2026:東京」チケット（200名）の抽選に応募できる。

「パートナーリサーチ」はゲーム内のタスクをクリアするたびに「ベロバー」「タンドン」などのポケモンをゲットできる特別なタイムチャレンジ。タスクをすべてクリアすると「バンギラス」と出会えるほか、「メガバンギラス」への進化に必要な「メガエナジー」300個も入手できる。

今回のパートナーリサーチはタスクが計8セクションに増加し、従来よりも長く楽しめるよう強化されている。さらにファミリーマートのパートナーリサーチ参加者限定で、シーズン中にポケストップ・ジムを回したときにもらえる道具の量が2倍になるほか、ファミリーマートのポケストップ・ジムから特別なフィールドリサーチを取得できるようになる。いずれもプロモーションコード引き換え時から5月31日23:59までのシーズンボーナスとなる。

抽選賞品の「Pokémon GO Fest 2026:東京」チケットは、2026年5月29日〜6月1日にお台場海浜公園（港区）、シンボルプロムナード公園（江東区）、潮風公園（品川区）などを会場に開催される大型リアルイベントへの参加権。当選者には5月中旬以降、ファミペイのプッシュ通知でプロモーションコードが案内される。なお、すでにいずれかの日程のチケットを持っている場合は当選チケットを使用できない点に注意が必要だ。

スタンプ付与期間は4月7日〜5月4日、参加券受取・応募期間は4月7日〜5月8日。「パートナーリサーチ」のタイムチャレンジは6月30日23:59までプレイ可能だ。なお、酒・たばこなど一部の商品・サービスはスタンプ付与の対象外となる。詳細はキャンペーン公式サイト（4月7日0時公開予定）で確認できる。

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