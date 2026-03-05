LGエレクトロニクス・ジャパンは、3月9日まで開催している「Amazon 新生活セール」（先行セール含む）にて、ディスプレイ製品や液晶テレビ、空気清浄機、衣類ケア家電などをセール価格で販売している。

注目のセール品は、26.5インチ第4世代有機ELパネル採用ゲーミングモニター「LG UltraGear OLED 27GX700A-B」、31.5インチの移動式4Kスマートモニター「LG Smart Monitor Swing 32U889SA-W」、衣類ケア家電「LG Styler SC5MNR4G」、空気清浄機「LG PuriCare Pet Gen2 AS657DBY0」など。

LG UltraGear OLED 27GX700A-B

「LG UltraGear OLED 27GX700A-B」はLGの最新有機ELパネルとなる第4世代有機ELパネルを採用したゲーミングモニターで、参考価格99,818円のところ、セールでは12％オフの87,800円となる。

LG Smart Monitor Swing 32U889SA-W

ホイール付きスタンドで家の中の好きな場所に移動できる「LG Smart Monitor Swing 32U889SA-W」は参考価格136,182円のところ、セールでは15％オフの115,700円となる。

LG Styler SC5MNR4G

自宅の衣類のニオイやシワ、花粉などをリフレッシュできる「LG Styler SC5MNR4G」は参考価格299,000円のところ、セールでは6％オフの279,800円となる。

LG PuriCare Pet Gen2 AS657DBY0

全方向から空気を吸い込める3層フィルター内蔵のペット向け空気清浄機「LG PuriCare Pet Gen2 AS657DBY0」は、過去価格86,000円のところ、10％オフの77,008円となる。

セール品は在庫がなくなり次第終了。なお一部製品はAmazon 新生活セールの前後の期間でもセール価格で販売している場合がある。