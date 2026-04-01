デル・テクノロジーズは4月1日、ビジネス向けPCの新製品として、「Dell Pro 5 マイクロ デスクトップPC」などを発表した。Intel Core Ultraシリーズ3を搭載しており、Copilot+ PCに準拠する。

デル、モニター裏にも設置できる薄型デスクトップCopilot+ PC「Dell Pro 5」

本体が1.2リットルというコンパクトに設計されている点が特徴のデスクトップPC製品。Intel Core Ultraシリーズ3を採用してMicrosoftが提唱するCopilot+ PCに準拠しており、Intel vProオプションも選択可能。別売りのモニターマウントを使うことでパネル背面に設置することもでき、本体には最大100Wの入力に対応するUSB-C端子を備えて対応するモニターとケーブル1本で接続できる。

さらに、本体には選択できるモジュール部を備えて映像出力からPS/2、シリアルポート、1 GbE光ファイバーから2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-Aまで用途に応じて搭載可能。

外装は再生プラスチック、クローズドループITE由来プラスチック、再生オーシャンバウンドプラスチック、再生スチールなどの再生素材を使い、梱包材には最大100%の再生素材または再生可能素材を導入。ENERGY STARの認証を取得し、Climate+に対応したEPEAT Goldに登録され、TCO Certifiedの認証を取得してエネルギー使用と修理に関連するクラス最高基準をクリアしたとしている。