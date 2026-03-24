デル・テクノロジーズは3月23日、独自に展開するゲーミングブランド「Alienware」におけるゲーミングノートＰＣ新製品として、「New Alienware 16x Aurora」「New Alienware 16 Area-51」「New Alienware 18 Area-51」の3製品を発表した。3月26日から販売を開始する。

デル、AlienwareゲーミングノートPCにIntel Core Ultra 200HX Plus搭載モデル - 実機も見てきた

特に強力な性能で高負荷なAAAゲームタイトルの快適なプレイを目指すArea-51シリーズと、製品全体のバランスを追求したAuroraシリーズからあわせて3製品が投入されたという内容。プロセッサに発表されたばかりのIntel Core Ultra 200HX Plusシリーズを採用している点が特徴で、NVIDIA GeForce RTX 50 Laptopを組み合わせて性能を強化。ゲームプレイから配信までノートPC単一での環境構築を行える。

「New Alienware 16x Aurora」

「New Alienware 16 Area-51」

「New Alienware 18 Area-51」

実機を見てきた。Area-51はかなり据え置き前提のドッシリ感

発表にあわせて、シブヤeスタジアムでメディア向けの説明会が開催された。スタイリッシュなAuroraデザインと紹介された「New Alienware 16x Aurora」は全体的によくまとまった製品で、コンパクトながら最大155WまでのTPPを設定して十分な性能を引き出したとのこと。

なお最大155WのAuroraに対して、Area-51では16型の同サイズでも最大240Wまでサポートして大幅に冷却性能が増強されている。旧世代16型モデル比で最大銅の重量を3倍に増加させ、ベイパーチャンバーは40％も拡大。SO-DIMMスロットの採用で最新プロセッサながらメモリの交換もサポートする。ヒンジ後部に張り出した冷却機構が頼もしく見える。

加えて、「Alienware 27 240Hz QD-OLEDゲーミング モニター - AW2726DM」の実機も眺められた。大手PCメーカーとしてはかなり強力な価格競争力で周辺機器市場でも存在感を堅持するデルにとって、7万円前後で販売する戦略的な製品といえそう。QD-OLEDパネルでWQHD / 240Hzに対応する新定番モデルに位置付けており、極端な大輝度HDRを求めるエンスージアストユーザー以外には魅力的な製品になるはずだ。