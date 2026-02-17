デル「新生活応援セール」開催中！ 対象ノートPCやゲーミングPCが最大25%オフに

デル・テクノロジーズは2月17日、「新生活応援セール」を開始した。あわせて2月20日には「デル・テクノロジーズ 体験イベント ～この春、才能サクサク咲かせよう～」を東京駅イベントスペースで行うほか、Dell Rewardsボーナスキャンペーンとして新規登録者に1,500ポイントを配布する。

新生活前に大きなPC需要があることをうけて、AI PCやCopilot+ PC、周辺機器やモニターに割引価格を設定するセール施策。最新ノートPCでは最大25%オフ、周辺機器やモニターはPCとの同時購入で追加10%オフ、さらにDell Rewardsでは全製品で2倍の6%を付与するキャンペーンを開催中だ。

加えて、八重洲コンコース・八重洲中央に所在する東京駅イベントスペースで「デル・テクノロジーズ 体験イベント ～この春、才能サクサク咲かせよう～」を実施予定。2月20日～2月23日の期間中行うタッチアンドトライイベントで、デル最新PCやゲーミングPCを体験可能。桜のオブジェクトの前で撮影した写真をAIでアレンジしたオリジナルステッカーを作成できるブースも用意し、SNSに投稿することでオリジナルグッズをもれなくプレゼントする。