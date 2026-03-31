3月27日、Apple創立50周年を記念した特別なToday at Apple「パフォーマンス：Mori Calliope - 創造性とテクノロジーの祝典」がApple表参道にて開かれました。本格的なライブハウスのように衣替えした店内奥のビデオウォールに、Virtual ArtistのMori Calliopeさんが登場。バーチャルな出演だったにもかかわらず、まるでその場にいるような立体感や生命感のあるパフォーマンスを見せ、店内を埋め尽くした若いファンは一体となって盛り上がっていました。

Apple創立50周年イベントでライブを実施したVirtual ArtistのMori Calliopeさん

本格的なライブ会場と化したApple 表参道には、数百人のファンが詰めかけた

今回登壇したMori Calliopeさんは、英語と日本語をシームレスに織り交ぜた力強い楽曲で知られるVirtual Artist。英語圏向けVTuberグループである「hololive English -Myth-」に所属しており、世界的な支持を得ています。

運よく入場できた何百人ものファンが見つめるなか、Apple 50周年のロゴが表示されたビデオウォールにMori Calliopeさんが登場。英語と日本語をシームレスに織り交ぜた「Go-Getters」などの代表曲を披露し、大いに盛り上がりました。当日のセットリストは以下の通りでした。

Go-Getters

未来島 ～Future Island～

Orpheus

DONMA

熱唱するMori Calliopeさん。本当にその場にいるかのようなリアルさだった

来場者はiPhoneでの撮影を楽しんだ

曲の合間には、Apple MusicでDJを務めるみのさんとのトークも披露。子どものころ、誕生日に赤いiPodをプレゼントしてもらったことで音楽にのめり込んだ、とMori Calliopeさんは振り返ります。

2月にリリースした新しいアルバム「Disasterpiece」には、Mori Calliopeさんが作曲を手がけた楽曲を収録。「昔はよく作曲をしていたんですが、歌に集中したかったので作曲はやめました。だけど、シンガーではなくミュージシャンとしても頑張りたいと思ったので、今回作曲をやってみることにしたんです。iPadのGarageBandを使って作曲したのですが、すごく直感的でスピーディーに作曲できました。これなら半年に1つアルバムが作れそうなぐらいです」

「Virtual Artistが現実の世界に当たり前にいる。そんな未来を目指しています」と語るMori Calliopeさん。世界各地のアップルストアでApple 50周年ライブが開かれるなか、唯一Virtual Artistが登壇した日本。日本の文化＆カルチャーにずばりマッチしたアーティストといえ、集まったファンの満足度はとても高かったはずです。

Mori Calliopeさんの楽曲はApple Musicで楽しめますので、ライブに参加できなかった人もMori Calliopeさんの世界を堪能してください。