ファーウェイ・ジャパンは3月17日、高精度の位置情報取得が特徴となるランニング向けスマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT Runner 2」を発表した。3月27日に発売する。価格は54,780円。カラーはオレンジ、ブルー、ブラックの3色。







HUAWEI WATCH GT Runner 2。カラーはオレンジ、ブルー、ブラックの3色

2021年に発売した「HUAWEI WATCH GT Runner」の進化モデル。トレーニング支援や高精度の位置情報などを備えながら薄型軽量デザインを実現した。ファンランから記録を目指す本格ランナーまで、幅広いランナーに役立つとする。

ランニング機能では、トレーニング予定の作成や調整、ワークアウト記録まで一元管理できるスマートトレーニングプラン機能、目標設定からレース戦略、レース後の振り返りまでをサポートするスマートマラソンモード、ランニングイベントの登録などが可能。レース中はデジタルぺーサー機能や補給リマインダー機能などを利用できる。

ランニング能力を高めるトレーニング計画の作成を支援する

ランニングだけでなく、100種類以上のスポーツ計測に対応。ゴルフ機能では最新フラッグシップ「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」のゴルフ機能に加え、コースの高低差補正、一打前のショット飛距離表示機能なども追加された。また、深度40mまでのフリーダイビングにも対応する。

位置情報は6衛星システムに対応。3Dフローティングアンテナの採用により、信号強度が前世代比で約3.5倍に向上した。工業用の高精度位置測定機器と比較した場合、開けた屋外環境およびビル群のある都市部のいずれでも距離計測精度99％以上を実現したという。

健康管理では同社のTruSenseシステムを搭載し、心拍数や血中酸素、ストレス、睡眠状況といった生体データをモニタリング。バッテリー駆動時間は通常時で最大14日間、GPS使用時で最大32時間。Bluetooth通話や音楽再生にも対応する。

HUAWEI WATCH GT Runner 2の主な仕様

画面サイズ: 1.32インチ AMOLED

解像度 : 466×466ピクセル、最大輝度3,000nits

本体: チタニウム合金フロントケース

ストラップ素材: フルオロエラストマーとAirDryウーブン（2本同梱）

バッテリー駆動時間: 通常時が14日間、GPS使用時が36時間

防水 : 5ATM＋IP69

本体サイズ : 43.5×43.5×10.7mm

重さ : 約34.5g

カラー : オレンジ、ブルー、ブラック