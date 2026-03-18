アイリステックサービスは3月18日、アイリスグループ初となる家電のサブスクリプションサービスの提供を開始した。第一弾として16プランをアイリスオーヤマ公式通販サイト「アイリスプラザ」にて展開。月額料金は1,980円から、契約期間は2年または4年。

アイリス家電サブスクサービス

引っ越しのタイミングでそろえようとすると、選定から配送まで細々とした手続きが必要で、まとまった出費が発生する生活家電。今回同社が開始したサブスクでは、アイリスオーヤマの洗濯機や冷蔵庫などをセット利用できる。

月額料金のみで日時指定配送、設置、初期設定まで対応するため、引っ越しスケジュールに合わせて届いた日からすぐ使い始めることが可能。サブスクなのでまとまった金額の初期費用を支払わず、新生活に必要な家電を一式そろえられる。

レンタルされる家電はすべて新品とのこと。契約期間終了時には0円で製品を買い取ることもできる。

プラン一覧

プランは、洗濯機・冷蔵庫の「家電セット 2点」をはじめ、最短約9分でスキマ洗濯ができる「全自動洗濯機5kg OSH fit（オッシュ フィット）」と大容量冷凍室を備えた「大凍量 Lite 冷凍冷蔵庫 153L」を組み合わせた「プレミアム 家電セット 3点」など、ベーシックとプレミアムの各2～5点セットをホワイト／ブラック2色でラインアップしている。

万が一の故障が発生した場合も、契約期間中は修理・交換対応の保証が付帯されているため、買い替えや修理費用を心配せずに使い続けられる。

サービスの詳細はアイリスプラザの特設サイトで確認できる。