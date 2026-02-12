アイリスオーヤマは2月12日、ボタン操作一つであたため時間を短縮できる電子レンジ「タイパレンジ 単機能 22L」および「タイパレンジ 単機能 20L」を発売した。価格はオープンで、直販価格は22Lモデルが21,780円、20Lモデルが17,380円。

タイパレンジ 単機能 20L

ボタン操作一つであたため時間を短縮できる「時短ブースト機能」と、冷凍食品に対応した「冷食時短ブースト機能」を搭載した電子レンジ。

あたためたい食材などのパッケージに記載された推奨出力と時間を設定した後に「時短」ボタンを押すと、自動で出力を上げて温め時間を計算し、最大44％あたため時間を短縮できる（500W出力で「時短ブースト機能」を使用した場合と比べて。同社調べ）。

「冷食時短ブースト機能」は冷凍食品をあたためる際、火力と加熱時間を最適化することで、加熱ムラを抑えつつ最大27％温め時間を短縮できる（市販の冷凍唐揚げを温めた場合の加熱時間の比較。同社調べ）。

基本操作はダイヤル式で直感的に動かせ、庫内はフラットテーブルを採用することでお手入れしやすくした。22Lモデルはブラックとホワイトの2色、20Lモデルはブラックのみを用意し、いずれもつやのない落ち着いたデザインとしている。

本体サイズは22LモデルがW495×D365×H302mm、重さが約9.6kg。20LモデルがW472×D344 ×H295mm、重さが約8.7kg。