カシオ計算機は、G-SHOCKのスポーツライン「G-SQUAD」から新モデル「GM-H5600」シリーズを発売した。ブラック系の「GM-H5600-1JR」とゴールド系の「GM-H5600-9JR」の2モデルで、価格はいずれも51,700円。

「GM-H5600」シリーズは、既存モデル「DW-H5600」の機能を継承しつつ、ベゼル部分にステンレススチールを採用した。ベゼルのディンプル部分には4カ所の切削穴を設け、ハイテクギア感とスポーティーな印象を高めている。裏蓋にはカーボンファイバー強化樹脂ケースを採用した。また、ケースおよびバンドの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを使用しており、環境負荷低減への配慮も図ったという。

ワークアウト向けの機能として、心拍計測が可能な光学式センサーと、歩数計測が可能な加速度センサーを搭載。ランニング・ウォーキング・ワークアウトに対応する。ポラール社ライブラリによるトレーニング解析、睡眠による回復度の解析、呼吸エクササイズのほか、血中酸素レベル計測の機能も備える。

GM-H5600-1JR パッケージ

ディスプレイには視認性の高い高精細MIP液晶を採用。電源はソーラー充電と接触充電器によるUSB充電（USB端子 Type-A対応機器が必要）の2方式に対応する。フル充電時からソーラー発電なしの状態での駆動時間は、アクティビティ機能（心拍計測あり）使用時で約35時間、ウォッチモードで心拍計測をオフにした場合で約1ヵ月、パワーセービング状態では約11ヵ月となっている。

専用スマートフォンアプリ「CASIO WATCHES」（無料）との連携により、自動時刻修正、ワールドタイム約300都市、通知機能、トレーニング分析データ確認などが利用可能だ。

GM-H5600-9JR パッケージ

主な仕様は以下のとおり（2モデル共通）。

ケースサイズ： 51.5×44.0×16.5mm

51.5×44.0×16.5mm 質量： 63g

63g ケース・ベゼル材質： 樹脂／ステンレススチール

樹脂／ステンレススチール バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造

耐衝撃構造 使用電源： 接触充電器による充電／ソーラー充電

接触充電器による充電／ソーラー充電 バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm スマホ連携機能： CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、通知、トレーニング分析データ、アクティビティログデータ、ライフログデータ、睡眠計測データ、携帯電話探索

CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、通知、トレーニング分析データ、アクティビティログデータ、ライフログデータ、睡眠計測データ、携帯電話探索 その他機能： 心拍計測、歩数計測、アクティビティ計測、トレーニング分析、睡眠計測、血中酸素レベル計測、呼吸エクササイズ、ライフログ、日の出／日の入表示、月齢表示、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、アラーム、スマートアラーム、バッテリーインジケーター、パワーセービング、フルオートカレンダー、12／24時間表示切替、操作音ON／OFF、機内モード、バイブレーション、ステップリマインダー、LEDバックライト

GM-H5600-1JR 装着イメージ