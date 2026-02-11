カシオ計算機は2月6日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新シリーズとして、オリジナルのカモフラージュ柄を大胆に取り入れた「GA-2100CM」シリーズを発売した。価格は「GA-2100CM-5AJF」「GA-2100CM-8AJF」が20,900円、「GA-2100CMD-8AJF」が22,000円。

「G」を隠したカモフラパターンを採用

同シリーズは、ミニマルなデザインで人気の「GA-2100」をベースに、オリジナルのカモフラージュ柄をMAP印刷で大胆にプリントしたモデル。

新たに開発されたカモフラージュパターンは、ブランドの象徴である「G」の文字を巧みに隠し込んだデザインが特徴だ。カモフラージュ部分にはメタリックプリントを施し、洗練された雰囲気を演出している。スタイリッシュなカラーリングは、アウトドアファッションにもなじむデザインとなっている。

ラインアップは、「GA-2100CM-5AJF」「GA-2100CM-8AJF」「GA-2100CMD-8AJF」の3モデル。このうち「GA-2100CMD-8AJF」は、ダイアルにもパターンを蒸着処理することで、カモフラージュ感を高めたモデルだ。

主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）。