カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」より、ピンクゴールドのメタリックダイアルが特徴のアナログ・デジタルコンビネーションモデル「GMA-S140PG」3機種を発売した。価格はいずれも18,150円。
ブラック／ピンク／ホワイトの3色展開
「GMA-S140PG」は、「GMA-S140」シリーズをベースに、ピンクゴールドのメタリックダイアルを採用したモデル。ピンクゴールドの輝きが腕元にさりげない華やかさをプラスし、同系色のメタルアクセサリーとの重ね付けも楽しめるとしている。ラインアップは、ブラックの「GMA-S140PG-1AJF」、ピンクの「GMA-S140PG-4AJF」、ホワイトの「GMA-S140PG-7AJF」の3モデル。全国のG-SHOCK販売店舗および公式オンラインストアなどで取り扱われる。
ベゼルやバンドの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを使用。原料に再生可能な有機資源を採用することで、環境負荷低減への貢献が期待されているという。
主な仕様は以下のとおり（各モデル共通）。
- ケースサイズ：45.9×49×15.8mm（縦×横×厚さ）
- 質量：56g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
- バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種）
- 電池寿命：約2年
- バンド装着可能サイズ：135～200mm
- その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、アラーム5本、時報、フルオートカレンダー、オートライト付きLEDライト、12/24時間制表示切替、精度平均月差±15秒、ネオブライト