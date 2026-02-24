カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」より、ピンクゴールドのメタリックダイアルが特徴のアナログ・デジタルコンビネーションモデル「GMA-S140PG」3機種を発売した。価格はいずれも18,150円。

ブラック／ピンク／ホワイトの3色展開

「GMA-S140PG」は、「GMA-S140」シリーズをベースに、ピンクゴールドのメタリックダイアルを採用したモデル。ピンクゴールドの輝きが腕元にさりげない華やかさをプラスし、同系色のメタルアクセサリーとの重ね付けも楽しめるとしている。ラインアップは、ブラックの「GMA-S140PG-1AJF」、ピンクの「GMA-S140PG-4AJF」、ホワイトの「GMA-S140PG-7AJF」の3モデル。全国のG-SHOCK販売店舗および公式オンラインストアなどで取り扱われる。

ベゼルやバンドの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを使用。原料に再生可能な有機資源を採用することで、環境負荷低減への貢献が期待されているという。

主な仕様は以下のとおり（各モデル共通）。

ケースサイズ： 45.9×49×15.8mm（縦×横×厚さ）

45.9×49×15.8mm（縦×横×厚さ） 質量： 56g

56g ケース・ベゼル材質： 樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）

樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種）

耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種） 電池寿命： 約2年

約2年 バンド装着可能サイズ： 135～200mm

135～200mm その他機能： ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、アラーム5本、時報、フルオートカレンダー、オートライト付きLEDライト、12/24時間制表示切替、精度平均月差±15秒、ネオブライト

GMA-S140PG-1AJF 装着イメージ

GMA-S140PG-4AJF 装着イメージ