カシオ計算機は3月8日に、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、国際女性デーを記念した新モデル「GMA-P2126W」を発売する。価格は22,000円。
売上の5%を国際協力NGOに寄付
「GMA-P2126W-8AJR」は、八角形ベゼルが特徴の「2100」シリーズの新製品で、コンパクトなサイズ感とメタリックリングベゼルが印象的な「GMA-P2110」をベースに採用している。ダークグレーで統一したボディは、モノクロームの世界に広がる奥行きある陰影と内に秘めた力強さを表現。ゴールドのアクセントは未来へ差し込む希望の光を象徴しているという。
文字板にはメタル素材を採用し、上質で洗練された輝きを演出した。ベゼルおよびバンドの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを使用し、環境負荷の低減にも配慮している。
合わせて同社は、女性へのG-SHOCKブランド発信の一環として、さまざまな分野で自分らしく挑戦する女性の「時」を描いた特設サイト「WOMEN OF OUR TIME」を公開。3月8日の国際女性デーを記念して、メインビジュアルを手掛けたアーティスト・とんだ林蘭氏の原動力や思考に迫るスペシャルムービーも公開される。
なお、「GMA-P2126W-8AJR」の売上金額の5％は、すべての女性が健康で自分の生き方を選択できる世界を目指し活動を行っている国際協力NGOジョイセフ（JOICFP）に寄付するという。
「GMA-P2126W-8AJR」の主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：40.5×46×11.3mm
- 質量：41g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
- バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：145～190mm
- その他機能：ワールドタイム（世界48都市＋UTC／31タイムゾーン／サマータイム設定付き）、ストップウオッチ（1／100秒（1時間未満）／1秒（1時間以上）／24時間計／スプリット付き）、タイマー（セット単位：1秒／最大24時間／1秒単位で計測）、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト（文字板用＋LCD部用／スーパーイルミネーター／残照時間切替1.5秒・3秒）、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避、ネオブライト