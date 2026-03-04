カシオ計算機は3月8日に、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、国際女性デーを記念した新モデル「GMA-P2126W」を発売する。価格は22,000円。

売上の5%を国際協力NGOに寄付

「GMA-P2126W-8AJR」は、八角形ベゼルが特徴の「2100」シリーズの新製品で、コンパクトなサイズ感とメタリックリングベゼルが印象的な「GMA-P2110」をベースに採用している。ダークグレーで統一したボディは、モノクロームの世界に広がる奥行きある陰影と内に秘めた力強さを表現。ゴールドのアクセントは未来へ差し込む希望の光を象徴しているという。

文字板にはメタル素材を採用し、上質で洗練された輝きを演出した。ベゼルおよびバンドの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを使用し、環境負荷の低減にも配慮している。

合わせて同社は、女性へのG-SHOCKブランド発信の一環として、さまざまな分野で自分らしく挑戦する女性の「時」を描いた特設サイト「WOMEN OF OUR TIME」を公開。3月8日の国際女性デーを記念して、メインビジュアルを手掛けたアーティスト・とんだ林蘭氏の原動力や思考に迫るスペシャルムービーも公開される。

なお、「GMA-P2126W-8AJR」の売上金額の5％は、すべての女性が健康で自分の生き方を選択できる世界を目指し活動を行っている国際協力NGOジョイセフ（JOICFP）に寄付するという。

パッケージ

「GMA-P2126W-8AJR」の主な仕様は以下のとおり。