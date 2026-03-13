カシオ計算機は、G-SHOCKの新シリーズ「GA-V01SKE」（TRANSPARENT PACK）を発売した。2000年代初頭に流行したカラフルなスケルトンボディを採用した4色展開で、価格はいずれも24,200円。
「GA-V01SKE」は、タフネスを追求したGA-V01シリーズに、Y2K時代のテック製品にインスピレーションを得たデザインを採用したモデル。エッジの効いたパーツを組み合わせた有機的な外装フォルム、大型の全面液晶、ショックリリース針などを特徴とする。
外装はベゼルとバンドが一体となったパーツでセンターケースをカバーする構造を採用。ガラス上面に大型の立体インデックスを配置することで、衝撃を緩和するバンパーの役割も兼ねている。
分針にはシャフトに固定せず磁石の力で取り付ける「マグネティックホールディング構造」を採用。衝撃を受け流す「ショックリリース針」として機能し、針の大型化やデザインの自由度向上を実現している。
フェイスはアナログ・デジタルコンビネーションタイプで、オープンワークを施したダイアルとフルスクリーンLCDのレイヤー構造を採用。センターに異形タイプの時分針、液晶内に小針を配置している。
ラインアップは、ネオングリーン系の「GA-V01SKE-3AJF」、オレンジ系の「GA-V01SKE-4AJF」、パープル系の「GA-V01SKE-6AJF」、スモーク調グレーの「GA-V01SKE-8AJF」の4モデルを用意する。
主な仕様は以下のとおり（4モデル共通）。
- ケースサイズ：49.1×58.2×19.6mm
- 質量：74g
- ケース・ベゼル材質：樹脂
- バンド：樹脂バンド
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造
- 電池寿命：約10年
- バンド装着可能サイズ：145～215mm
- その他機能：針退避、ワールドタイム（世界48都市／31タイムゾーン＋UTC）、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本／時報、フルオートカレンダー、12／24時間表示切替、操作音ON／OFF、ダブルLEDライト