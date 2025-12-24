LGエレクトロニクス・ジャパンは12月24日、有機ELゲーミングディスプレイ「LG UltraGear OLED」シリーズ新製品として、WQHD（2,560×1,440ドット）解像度の26.5インチモデル「27GX790B-B」を発表した。

2026年3月12日に一般販売を予定する。価格はオープンで、店頭予想価格は120,000円前後の見込み。

2025年12月24日から2026年3月11日23時59分までの期間は、LG公式オンラインショップで予約販売する。予約販売期間は2万円オフの99,800円で提供する。

「27GX790B-B」は同社最新の第4世代有機ELパネルを採用したディスプレイ。4層構造の発光層を備えた「プライマリーRGB タンデムテクノロジー」により、特に黒色の表現を高めつつ、色再現性や輝度の向上、消費電力の削減を実現したという。

HDR規格のVESA DisplayHDR True Black 500に準拠するほか、輝度は標準値で335cd／平方メートル（ピーク輝度1500cd／平方メートル）、色再現性はDCI-P3を99.5%カバーしている。ブルーライト低減機能も搭載した。

また、解像度とリフレッシュレートを選択できる「VESA Dual Mode」に対応し、利用状況に応じてWQHD（2,560×1,440ドット）540Hz、またはHD（1,280×720ドット）720Hzに切り替えられる。

応答速度は0.02ms（GtG）で、モーションブラーの程度を評価する品質指標のVESA ClearMR 21000認証も取得。GPUとの組み合わせでティアリングやスタッタリングを低減するAMD FreeSync Premium ProテクノロジーやNVIDIA G-SYNC Compatibleもサポートする。

インタフェースはDisplayPort 2.1×1、HDMI×2、USB Type-C×1、USBダウンストリーム×2、ヘッドホン（ステレオミニジャック）×1など。本体設定はOSDジョイスティックで行い、高さ調節／チルト・スイベル角度調節が可能。左90度のピボットにも対応する。

本体サイズはW605×H398～528×D220mm、重さは約6.8kg（スタンド装着時）。VESAマウントは100×100mmをサポートする。