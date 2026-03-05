こんにちは。ゲームライターの小川です。

今回は、2026年2月22日に幕張メッセで開催された、国内最大のモンスターハンターファンの祭典「モンスターハンターフェスタ'26」の現地レポートです。

巨大モンスターのフォトスポットや「セクレト+ハンター」の等身大造作展示、試遊ブース、物販コーナーなど、見どころが盛りだくさん。

見て、遊んで、食べて、観戦してきましたので、フォトレポート形式でお届けします。

会場内で一際目を引いたのが、入口付近に鎮座する全長約13mの「ヌ・エグドラ」等身大バルーン。

実際に目の前に立つと、そのスケール感に思わず圧倒されます。

赤いライトに照らされた禍々しいビジュアルと、青く光る複眼のコントラストは、写真映えも抜群です。

このバルーンを目当てに来場したというファンもおり、記念撮影の列が絶えませんでした。

ヌ・エグドラバルーンを撮影していたところ、なんとオトモアイルーに遭遇！

ハンター装備やカラフルな衣装など複数のコスチュームを着たアイルーたちが登場し、来場者と一緒に写真撮影を楽しんでいました。

愛嬌たっぷりのアイルーが、私たち取材陣にもファンサービスをしてくれました。

グリーティングはゲリラ開催のため会えたらラッキーですが、残念ながらタイミングが合わなくても、アイルーの等身大造作展示があるのでご安心ください。

装備の細部まで精巧に作り込まれており、毛並みの質感や武器の造形など、思わず近づいて見入ってしまうクオリティです。

こちらは終日展示されていたので、じっくり写真撮影が可能でした。

ファンによる創作作品を展示する「匠の工房」コーナー。

モンスターハンターシリーズのキャラクターやモンスターをモチーフにしたフィギュアや造形作品が並び、その完成度の高さに思わず足を止めてしまいます。

細部の作り込みはプロ顔負けのクオリティ。

ゲームへの愛が伝わってくる展示に、多くの来場者が見入っていました。

展示の中でもひときわ目を引いたのが、姫野ウズラさんによる「【卵好きになろう！】クルルフェイクα」。

『モンスターハンターワイルズ』に登場する頭防具「クルルフェイクα」を再現した力作。

ほぼ等身大サイズで作られているようで、間近で見ると「こんなに大きかったのか」と改めて驚かされます。

なんと、こちらは実際にかぶれるそうです。

造作展示コーナーで思わず見入ってしまったのが、等身大のセクレトとハンターの展示。

実際に目の前に立つと、スケール感と細部の作り込みに圧倒されます。

セクレトの羽毛や鱗の質感はもちろん、ハンターの装備も本当にゲームから飛び出してきたかのようなリアルさ。

写真を撮り始めると、どこを切り取っても絵になるため、なかなかその場から離れられませんでした。

こちらはオトモガルクの等身大造作展示。

青紫の毛並みと装備のハーネスまで忠実に再現されており、今にも動き出しそうな存在感を放っていました。

馬ほどの大きさがあり、ゲーム内でハンターが騎乗できるのも納得のサイズ感でした。

『モンスターハンター ブリッジ』出張展示コーナーにはラギアクルス・リオレウス・ラージャンの3体が一堂に会した迫力ある造形が。

鱗や牙の質感まで精巧に再現されており、今にも襲いかかってきそうな迫力です。

本来なら命がけで挑むはずのモンスターたちの前で、来場者は笑顔でカメラを構えていました。

ゲームの中では絶対に見せられない余裕の表情です。

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』コーナーには、タイトルを象徴するような造作展示「双竜の誕生」がありました。

割れた卵から2頭のモンスターが羽を広げて飛び立つ瞬間を切り取ったもので、翼の膜の繊細な模様や鱗の質感まで細部にわたって作り込まれています。

近くで見れば見るほど、精巧さに息をのむクオリティでした。

こちらは、オトモンのタマゴのレプリカです。

両手に抱えて撮影してみると、モンスターの大きさがヒシヒシと感じられます。

『モンスターハンターNow』ブースでは、実物大の武器を実際に手に持って撮影できるコーナーが登場。

写真はモンスターの素材を使ったかのようなリアルな造形の大剣で、「これをゲームの中で振り回しているのか」と多くのハンターたちが驚いていました。

『モンスターハンターストーリーズ3』の試遊ブースも大盛況。

Nintendo Switch 2でのプレイを体験できる台が並び、順番待ちの列が途切れることなく続いていました。

取材陣も実際にプレイさせてもらいましたが、グラフィックが美しく、広大なフィールドや生き生きとしたモンスターの描写に、思わず見とれてしまいました。

モンハン関連タイトル以外にも、カプコンの新作タイトルの試遊ブースも充実していました。

2026年4月24日発売予定の『プラグマタ』のブースでは、主人公・ディアナを模したドールがバナーの前に。

その造形があまりにもリアルで、一瞬実際の人間がコスプレをして立っているのかと勘違いしてしまいました。

お腹が空いたらモンハンキッチンへ。

「遠征隊専用ドッグ」や「クラファン産ミルクたっぷりのクラムチャウダー」、「"もう止まらんよ"フライドポテト」など、モンハンの世界観に合わせたユニークなメニューが揃います。

「ブーギーにお見せできない串」「スージャのチャーシュー丼」など、フェスで消耗したスタミナを回復するのに十分なラインナップでした。

取材陣は「がんじがらめの肉巻き棒（チーズ）」を実食しました。

ジューシーなお肉と、とろけるチーズの相性が抜群。

取材中にもかかわらず手が止まらなくなる美味しさで、狩りの合間のスタミナ補給には最適の一品でした。

フードコーナーで最も行列が長かったのが、今回初出店の一蘭キッチンカー。

取材時点で待ち時間45分という人気ぶり。

実は、一蘭がキッチンカーで出店しているのはフェス会場だけではありません。

2026年2月25日（水）よりゲーム内でのスペシャルコラボも開催。

大集会所に一蘭店員アイルーの「イチラン」が登場し、専用のお食事券「【一蘭】オーダー用紙」を受け取ることができます。

会場のメインステージでは、最速ハンターの頂点"狩王"を決める「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」が開催。

2人1組のチームによるタイムアタック形式で、予選を勝ち抜いた上位6組が準決勝へ、さらに上位2組が決勝へと進出するトーナメント形式で争われました。

ステージ前には身動きが取れないほどの観客が集結し、大型スクリーンにはプレイヤーの手元がアップで映し出される中、会場全体が固唾をのんで勝負の行方を見守っていました。

原画展示を熱心に眺めていた来場者に話を聞いてみると、「もともとフェスタにはあまり来る気がなかったけど、『モンスターハンターワイルズ』をやり込んでいたこともあって。原画を実際に見てみたかったのが来場のきっかけだった」とのこと。

「こうやって細かく作っているんだなと、開発の熱意が伝わってきた」と原画展示への満足感も十分な様子でした。

スズキブースには、東京オートサロンや大阪オートメッセでも話題を呼んだモンハンコラボ仕様の「ジムニー ノマド」と新型オフロードバイク「DR-Z4S」が展示。

モンスターの紋様をあしらったカラーリングはフェスタのためにデザインされたオリジナルのもの。

どちらも、このまま公道を走れるというから驚きです。

広大な壁面を使って展示されていたのが、『モンスターハンターワイルズ』の環境生物サイズ比較図とモンスターサイズ比較図。

ゲーム内では同時に登場しないキャラクターやモンスターたちが一堂に並び、それぞれの大きさが一目でわかりました。

近くにいたお子さんたちに壁面の前に立ってもらうと、モンスターたちの圧倒的なスケールがより際立ちました。

近くで見ると、モンスターごとのサイズ差がより鮮明に伝わってきます。

中でも目を引くのが、中央にどっしりと構えるジン・ダハドの圧倒的な存在感。

他のモンスターたちと並べても一回り以上大きく、その巨体がいかにフィールド規模のスケールを持つかが視覚的によくわかります。

一方、シリーズのマスコット的存在であるアイルーは身長約1メートルほど。

この図で並べて見ると、普段ゲーム内では実感しにくいそのサイズ差が一目瞭然で、「アイルーってこんなに小さかったの？」と思わず笑ってしまいました。

以上、「モンスターハンターフェスタ'26」のレポートでした。

約6年ぶりの実施ということで、開催を待ち望んでいた1万8千人のハンターたちが会場に集結しました。

入場無料・フリー入場制（チケット不要）という入りやすさも相まってか、開場の2時間前から長蛇の列が形成され、昼12時前には入場規制が発生。

昼過ぎに来場したファンは、会場に入れなかったようです。

16時ごろになっても「入れなかったファン」が幕張メッセ内で待っていたのを見かけました。夕方ごろには少しずつ会場内も空いてきていたので、最終入場17時の直前には、一時的に入場規制を解いても良かったような気もしました。

とはいえ、そうすると、また大勢が押し寄せる可能性もあり、お子さんも多いイベントでしたので、運営側の判断は賢明だったように思えます。

入場無料・フリー入場制は、モンハンフェスタの伝統ではありますが、ここまで人気になると、次回以降は「入場形式」や日程については、再検討されるかもしれません。