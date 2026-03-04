BLUETTI JAPANは3月3日、ポータブル電源の新製品「AORA 300」を発表した。3,014.4Whの大容量バッテリーを備えながら、2,000Whクラスとほぼ同等のコンパクトなサイズ感に仕上げた。3,000Whクラスのポータブル電源では世界最小最軽量としている。

希望小売価格は358,900円で、最大55％OFFで購入できる早割キャンペーンを実施する。すでに販売中。

バッテリー容量3,014.4Whのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載するポータブル電源。定格出力は2,000Wで、最大4,000Wの高出力で電子レンジなども使える。500Lクラスの冷蔵庫なら、3日以上稼働できるとしている。

高いバッテリー容量や出力を備えながら、本体サイズは366×305×297.5mm、重さは26.3kgと、2,000Whクラスの製品と同等のサイズに仕上げた。

コンパクトなので車載用途にも向く

バッテリーは約10年間の長期使用を想定した高耐久設計で、6,000回以上の充放電後も初期容量の80％を維持するとしている。停電時も10msで自動切替する高速UPS機能を搭載する。

停電時も10msで自動切替する高速UPS機能も備える

出力ポートは合計10個。内蔵バッテリーのフル充電は最速で1.8時間。