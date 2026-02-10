DJIは2月10日、ポータブル電源の新製品「DJI Power 1000 Mini」を発表した。1008Whの容量と最大1000Wの連続出力を持ちながら、前モデル「DJI Power 1000」の半分ほどのサイズに仕上げ、持ち運びや保管をしやすくした。本体に巻き取り式のUSB-Cケーブルを内蔵し、このケーブルでポータブル電源本体の充電もできるようにした。

希望小売価格は53,460円で、容量1kWhクラスのポータブル電源としては低価格。さらに、ソーラーパネルの無料プレゼントや20％オフなどの発売記念キャンペーンを実施する。すでに販売中。

容量1kWhクラスながらコンパクト＆低価格に仕上げたポータブル電源「DJI Power 1000 Mini」

キャンプなどのアウトドアレジャーに加え、防災への備え、自宅で使うパソコンのUPS用途などに向けた小型軽量のポータブル電源。本体は、底面積がA4用紙に近いコンパクトサイズで、奥に長い長方形で狭いスペースにも設置できる。重さは11.5kgと軽く、本体後部の大型ハンドルを使って片手でも持ち運べるようにした。

ソーラーパネルからの出力ケーブルを直接入力できる

コンパクトな本体ながら、バッテリー容量は約1kWh（1008Wh）と十分な容量を備えた。最大連続出力は1000Wと標準的。急速充電にも対応しており、58分で約80％、75分で100％まで充電できる。4000回充放電を繰り返しても、約80％の容量を維持できるとしている。

出力ポートはAC100Vコンセント×4、USB Type-C×2、USB Type-A×2。ユニークなのが、USB Type-Cのうち1つは巻き取り式の内蔵式ケーブルとなっていて、ケーブルを忘れてもスマホやPCなどに充電できる。このケーブルをUSB電源などに接続すれば、ポータブル電源本体を充電できる。

本体サイズは314×212×216mm、重さは約11.5kg。

防災用途で保管したりいざ持ち出す際もストレスがない

発売記念キャンペーンとして、発売当日に注文するとドローン「Neo 2」やジンバルカメラ「Osmo Pocket 3」が抽選で当たる。さらに、発売当日に注文した人先着30名には、ソーラーパネルをプレゼントする。Amazon公式DJIストアでは2月17日21時まで、プロモーションコード「DJIP7HHC」を入力すると20%オフで購入できる。