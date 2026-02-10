ポータブル電源で知られるJackeryが、モバイルバッテリー「Jackery Explorer 100 Plus」の新色「チェリーブロッサム」を発表した。桜をモチーフにした、日本限定販売のカラーバリエーションモデル。価格は15,900円で、Jackery Japan公式オンラインストアでは2月26日まで最大35%OFFで販売する。すでに販売中。

モバイルバッテリー「Jackery Explorer 100 Plus」のチェリーブロッサムモデルと、USB充電器「Jackery 102W GaN 3ポート充電アダプター」のチェリーブロッサムモデル

Jackeryのポータブル電源のデザインを忠実に再現したモバイルバッテリー。バッテリーの容量は31,000mAh（99.2Wh）と、一般的な大容量モバイルバッテリーと同等の容量を持つ。バッテリーは一般的なリチウムイオン電池ではなく、ポータブル電源と同じリン酸鉄リチウムイオン電池を用いている。

春らしい華やかなカラーに仕上げている

出力はUSB Type-C端子が2基、USB Type-A端子が1基で、3ポート合計で最大128Wの出力が可能。USB Type-C端子は最大100W出力が可能なので、16インチMacBook Proなどの大型ノートPCも急速充電できる。AC100V出力は備えない。

あわせて、最大102Wに対応するUSB充電器も同色のチェリーブロッサムを投入する。付属のケーブルもチェリーブロッサム色とした。価格は7,990円。