EcoFlow Technology Japanは3月3日、2,000Whクラスの軽量ポータブル電源「EcoFlow DELTA 3 2000 Air」を発売した。価格は134,700円。あわせて高効率TOPConセルを採用した「EcoFlow 220W軽量両面ソーラーパネル」も同時発売し、ソーラーパネルの価格は82,500円。

「EcoFlow DELTA 3 2000 Air」の活用例。災害時だけでなくキャンプで車中泊する際の電源としても使える

DELTA 3 2000 Airは、容量1,920Whを備えながら約17.5kgという可搬性のある設計が特徴。サイズは220×223×426mmで、家庭内での設置や車載利用にも適したコンパクトさを実現している。定格出力は1,000W（サージ1,500W）で、AC出力は最大1,000W×2口を搭載。冷蔵庫や照明機器、ノートPC、通信機器など、停電時に必要となる家電の同時使用にも対応可能としている。

バッテリーにはリン酸鉄リチウム電池を採用し、約3,000回の充放電サイクル（容量70%維持）に対応。DC出力としてUSB-C（18W）×2、USB-A（12W）×2を搭載し、スマートフォンやタブレット、カメラ機材などの同時充電にも対応する。保証期間は2年。

「EcoFlow DELTA 3 2000 Ai」本体

同時発売の「EcoFlow 220W軽量両面ソーラーパネル」は、従来品から約1.9kg軽量化し重量約5.1kgを実現。展開時のサイズは227.0×59.8×2.6cm、折りたたみ時は60.3×59.8×3.6cm。25%以上の高い電力変換効率を備えた太陽光発電セルを採用することで、日照条件が悪い時でも効率的に集光し、高い発電レベルを維持するという。

両面で太陽光を受光できるため、片面受光型と比べて最大約10%集光量が向上。30°～60°で角度調整が可能なスタンドを搭載し、IP68準拠の防水・防塵性能を備える。保証期間は5年。