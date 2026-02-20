Jackery Japanは2月20日、容量3584Whと出力3000Wを備えた家庭用防災電源「Jackery ポータブル電源 3600 Plus」の予約販売を開始すると発表した。2月23日11:00より公式オンラインストアで予約を開始し、2月27日から公式EC店舗および店頭で順次販売する。価格は359,800円。

Jackery ポータブル電源 3600 Plus

同製品はリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、-20℃～45℃の広い温度範囲で安定した充放電が可能。約6,000回の充放電に耐える長寿命設計で、約10年間使えるという。CTB構造の採用により、同クラス（容量約3～4kWh級）製品と比べて重量を約25％軽量化し、外周サイズを約35％省スペース化した（同社調べ）。

拡張性も特徴のひとつで、別売りの拡張バッテリー「Jackery Battery Pack 3600 Plus」を最大5台追加することで、容量を最大21.5kWhまで拡張可能。さらに「Jackery充電コネクター」（別売）を用いて2台を並列接続すれば、最大出力4,000Wを実現する。

同社のシミュレーションでは、本体1台で4人家族のおよそ1日分の非常用電源に相当し、2台並列接続と5台の拡張バッテリーを組み合わせることで、最長2週間程度の停電に備えられるという。

拡張バッテリー「Jackery Battery Pack 3600 Plus」（別売）

防災面では「パススルー機能」「UPS機能」を搭載し、停電などで電力供給が急に途絶えても、家庭コンセントからポータブル電源への給電にスムーズに切り替える。また3,000Vの「雷サージ機能」により、落雷による電圧変動からポータブル電源や接続機器を保護する。

主な仕様は、定格容量3,584Wh、定格出力3,000W（瞬間最大6,000W）、重量35kg、サイズ385×309×491mm。AC充電は約3時間。保証期間は3年＋2年無償延長。

同時発売として、定格容量3584Whの拡張バッテリー「Jackery Battery Pack 3600 Plus」（259,000円）、Jackery 3600 Plus、2000 Plus、3000 Pro対応の「Jackery ポータブル電源 プロテクトカバー（LL）」（11,999円）も用意する。さらにソーラーパネルとのセット商品「Jackery Solar Generator 3600 Plus」も展開し、3600Plus＋200Wセットが446,400円、3600Plus＋200W×2セットが533,000円。