マウスコンピューター、本日4月30日スタートの「AmazonスマイルSALE」に参加

マウスコンピューターは、Amazon.co.jpが4月30日より開催中の「AmazonスマイルSALE」に参加すると発表した。セール期間は5月3日(日)23:59まで。定番ノートPCや最新ゲーミングPCなど、売れ筋のPC製品を特価販売する。

セールモデルの一例を以下で紹介しておく。

・オンラインミーティングなどカジュアルに使える14型モバイルノートパソコン

製品名：mouse A4A5U01SR1SIW1104AZ

OS：Windows 11 Home

CPU：AMD Ryzen 5 7430U プロセッサ

グラフィックス：AMD Radeon グラフィックス

メモリ：16GB(8GB×2)

M.2 SSD：500GB(NVMe)

保証：3年間センドバック修理保証/24時間365日国内電話サポート

セール販売価格：113,980円（税込）

製品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DTJRXV2Y?th=1

・NVIDIA GeForce RTX 5060搭載のゲーミングデスクトップパソコン

製品名：G TUNE DGI5G60B71SJW116AZ

OS：Windows 11 Home

CPU：インテル Core i5 プロセッサー 14400F

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060

メモリ：16GB(8GB×2)

M.2 SSD：1TB(NVMe Gen4×4)

保証：3年間センドバック修理保証/24時間365日国内電話サポート

セール販売価格：249,800円（税込）

製品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMPNDLCG?th=1

ラインナップなど最新状況は、こちらのリンク先の「マウスコンピューターAmazonブランドストア」にて確認いただきたい。