キーエンス傘下のメイカーズは3月3日、USB Type-Cケーブルを接続して直接充電できるニッケル亜鉛方式の単3形充電池「Z-Power Cell ニッケル亜鉛充電池 ZP-QCシリーズ」を発売した。リチウムを一切使わないことで、燃えにくいのが特徴。電圧も1.6Vと、通常のアルカリ乾電池やニッケル水素充電池よりも高い。

価格は、単3形充電池4本セットと4分配のケーブルのセットで2,980円。すでにAmazonで販売中。

リチウム不使用で燃えにくい乾電池型ニッケル亜鉛充電池「Z-Power Cell ニッケル亜鉛充電池 ZP-QCシリーズ」

安定した反応特性を持つニッケル亜鉛方式を採用した充電池。可燃性の有機溶媒を必要としない構造のため、熱暴走が起こりにくく、リチウム系電池で懸念される発火リスクを低減した。発熱源となる内部抵抗を低減し、高負荷環境や連続使用時でも温度上昇を抑えられるようにした。

一般的なニッケル水素充電池の出力電圧が1.2Vであるのに対し、公称1.6Vの高い電圧も特徴。容量を使い切る直前まで電圧が安定し、これまで動作が不安定だった機器でも十分な性能を引き出せる可能性がある。

バッテリー残量が少なくなっても電圧を維持する特徴がある

充電は、電池本体にUSB Type-C端子を内蔵しており、専用充電器不要で充電できる。付属の4分配ケーブルを使えば、4本同時に充電できる。