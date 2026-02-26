auは2月26日、「対象の料金プラン」に加入の場合、iPhone 17シリーズへの機種変更で機種代金から最大22,000円割引となるよう、「新iPhone機種変更おトク割」の条件を変更した。iPhone 17シリーズの値引額が22,000円割引となるのは2月26日〜3月31日まで。
適用条件は、(1)機種変更で「対象機種」を購入、(2)直近の購入機種を30カ月目以上利用、(3)対象の「料金プラン」および「故障紛失サポート ワイド with AppleCare Services & iCloud+」に新たに加入、または継続して加入、の3点を同時に満たす必要がある。
（2）の「直近の購入機種」はKDDI／沖縄セルラーに登録されている直近の購入機種（au取扱店でユーザーが購入した機種）が対象。なお、利用期間のカウントに一時休止期間は含まれない。
「故障紛失サポート ワイド with AppleCare Services & iCloud+」月額利用料は、iPhone 17 Pro／iPhone 17 Pro Max／iPhone Airが2,090円、iPhone 17が1,690円。
対象の料金プランは以下の通り。
- auバリューリンク マネ活2 ALL STARパック
- auバリューリンク マネ活2 DAZNパック
- auバリューリンク マネ活2 ドラマ・バラエティパック
- auバリューリンク マネ活2 Netflixパック（P）
- auバリューリンク マネ活2 Netflixパック
- auバリューリンク マネ活2 with Amazonプライム
- auバリューリンク マネ活2
- 使い放題MAX＋ マネ活2 ALL STARパック
- 使い放題MAX＋ マネ活2 DAZNパック
- 使い放題MAX＋ マネ活2 ドラマ・バラエティパック
- 使い放題MAX＋ マネ活2 Netflixパック（P）
- 使い放題MAX＋ マネ活2 Netflixパック
- 使い放題MAX＋ マネ活2 with Amazonプライム
- 使い放題MAX＋ マネ活2
対象機種は、iPhone 17 Pro（全容量）、iPhone 17 Pro Max（全容量）、iPhone Air（全容量）が11,000円割引。iPhone 17（全容量）は11,000円割引だが、2月26日〜3月31日の間は22,000円割引となる。
au Online Shopで注文（購入完了）の場合、発売日より前に予約・注文した顧客も対象。対象期間に、注文内容が確定し注文が完了した場合対象となる。申し込み内容に不備などがあり、再度申し込みとなった場合は、再注文時点の条件が適用される。
共通注意事項として、同社が実施するほかの施策とは併用できない場合がある。機種代金が割引額を下回る場合、割引額は機種代金が上限額となる。法人契約、沖縄県下au取扱店、Apple Storeでの購入は対象外。