auは2月26日、「対象の料金プラン」に加入の場合、iPhone 17シリーズへの機種変更で機種代金から最大22,000円割引となるよう、「新iPhone機種変更おトク割」の条件を変更した。iPhone 17シリーズの値引額が22,000円割引となるのは2月26日〜3月31日まで。

適用条件は、(1)機種変更で「対象機種」を購入、(2)直近の購入機種を30カ月目以上利用、(3)対象の「料金プラン」および「故障紛失サポート ワイド with AppleCare Services & iCloud+」に新たに加入、または継続して加入、の3点を同時に満たす必要がある。

（2）の「直近の購入機種」はKDDI／沖縄セルラーに登録されている直近の購入機種（au取扱店でユーザーが購入した機種）が対象。なお、利用期間のカウントに一時休止期間は含まれない。

「故障紛失サポート ワイド with AppleCare Services & iCloud+」月額利用料は、iPhone 17 Pro／iPhone 17 Pro Max／iPhone Airが2,090円、iPhone 17が1,690円。

対象の料金プランは以下の通り。

auバリューリンク マネ活2 ALL STARパック

auバリューリンク マネ活2 DAZNパック

auバリューリンク マネ活2 ドラマ・バラエティパック

auバリューリンク マネ活2 Netflixパック（P）

auバリューリンク マネ活2 Netflixパック

auバリューリンク マネ活2 with Amazonプライム

auバリューリンク マネ活2

使い放題MAX＋ マネ活2 ALL STARパック

使い放題MAX＋ マネ活2 DAZNパック

使い放題MAX＋ マネ活2 ドラマ・バラエティパック

使い放題MAX＋ マネ活2 Netflixパック（P）

使い放題MAX＋ マネ活2 Netflixパック

使い放題MAX＋ マネ活2 with Amazonプライム

使い放題MAX＋ マネ活2

対象機種は、iPhone 17 Pro（全容量）、iPhone 17 Pro Max（全容量）、iPhone Air（全容量）が11,000円割引。iPhone 17（全容量）は11,000円割引だが、2月26日〜3月31日の間は22,000円割引となる。

au Online Shopで注文（購入完了）の場合、発売日より前に予約・注文した顧客も対象。対象期間に、注文内容が確定し注文が完了した場合対象となる。申し込み内容に不備などがあり、再度申し込みとなった場合は、再注文時点の条件が適用される。

共通注意事項として、同社が実施するほかの施策とは併用できない場合がある。機種代金が割引額を下回る場合、割引額は機種代金が上限額となる。法人契約、沖縄県下au取扱店、Apple Storeでの購入は対象外。