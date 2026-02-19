KDDI、沖縄セルラーは2月26日から、auのユーザー向けに、スマートフォンをお得に購入できる「スマホトクするプログラム＋」の提供を開始する。

24回払いを条件に、購入機種の2年後の買い取り価格を残価（最終回支払分）として設定し、本体価格から残価を除くことで23回の支払いまでは低廉な割賦金額となる。

本プログラムで購入された機種を返却する場合、対象機種の購入後13カ月目〜25カ月目までに、当該機種をKDDIが回収し、特典利用料（最大22,000円）を支払うことで、最終回支払分の支払いが不要になる。

加入条件は、auのユーザーが、au取扱店で対象機種を本プログラムで購入すること。特典は、機種代金の分割支払金のうち、最終回支払分の支払いを不要とするもの。本プログラムで購入された機種を13カ月以上利用後、当該機種をKDDIが回収することで特典が適用される。

特典の利用には特典利用料が必要だが、本プログラムの特典利用の申し込みと同時に、auでKDDI指定機種を機種変更で購入すると、「au買替特典」により、特典利用料（最大22,000円）相当額を割引する。

最終回支払分の取り扱いについては、申し出がない限り、支払い状況などに基づく一定の審査の後、最終回支払分を再度24回に分割する。一括払いの選択も可能。なお、再分割後も、特典適用条件を満たした場合、機種代金の未払分の支払いが不要になる。

対象機種は、auで取り扱うスマートフォンのうち、KDDI指定の機種。iPhone 17、Google Pixel 10、Samsung Galaxy S25、Xperia 1 VIIなどが含まれる。対象機種の詳細については2月26日以降に別途ホームページで案内される。

なお、本プログラムの開始に伴い、2月25日をもって、auにおける「スマホトクするプログラム」対象機種の取り扱いを終了する。