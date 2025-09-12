KDDIは9月11日、auにおけるiPhone 17シリーズの販売価格を発表した。取り扱うiPhone 17のラインナップはiPhone 17／17 Pro／17 Pro Max、iPhone Airの4機種。au Online Shopで乗り換え購入する場合の割引キャンペーン「au Online Shop お得割」や、30カ月以上利用したのち新iPhoneに機種変更する長期利用者向け割引キャンペーンなども展開する。

既報の通り、9月12日午後9時に予約開始、9月19日の発売が予定されている。

iPhone 17

iPhone 17の機種代金

iPhone 17の機種代金は152,900円から。スマホトクするプログラムを利用する場合の実質負担額は34,500円から。同プログラムでは24回払いで端末を購入し、一定期間使用後25カ月目までに端末を返却して最終回分の支払の免除を受けることになる。なお、スマホトクするプログラムの実質負担額はau Online Shop お得割適用時のもの。

他社からの乗り換え（MNP）／スマホトクするプログラム 256GBモデル：152,900円／34,500円 512GBモデル：199,900円／51,900円



※au Online Shopで乗り換え購入する場合は「au Online Shop お得割」で22,000円が割り引かれる。左の通常代金は適用前、右のスマホトクするプログラム実質負担額は適用後の金額。





新規契約／スマホトクするプログラム 256GBモデル：152,900円／56,500円 512GBモデル：199,900円／73,900円







UQモバイルからの番号移行／スマホトクするプログラム 256GBモデル：152,900円／56,500円 512GBモデル：199,900円／73,900円







機種変更／スマホトクするプログラム 256GBモデル：152,900円／76,000円 512GBモデル：199,900円／100,400円



iPhone 17 Proの機種代金

iPhone 17 Proの機種代金は214,900円から。スマホトクするプログラムを利用する場合の実質負担額は91,900円から。同プログラムでは24回払いで端末を購入し、一定期間使用後25カ月目までに端末を返却して最終回分の支払の免除を受けることになる。

他社からの乗り換え（MNP）／スマホトクするプログラム 256GBモデル：214,900円／91,900円 512GBモデル：266,900円／109,400円 1TBモデル：309,900円／126,900円



※au Online Shopで乗り換え購入する場合は「au Online Shop お得割」で11,000円が割り引かれる。左の通常代金は適用前、右のスマホトクするプログラム実質負担額は適用後の金額。

「新規契約」「UQ mobileからの番号移行」「機種変更」の機種代金は全て同額で下記。／以降はスマホトクするプログラム適用時の機種代金となる。

256GBモデル：214,900円／102,900円

512GBモデル：266,900円／120,400円

1TBモデル：309,900円／137,900円

iPhone 17 Pro Maxの機種代金

iPhone 17 Pro Maxの機種代金は240,900円から。スマホトクするプログラムを利用する場合の実質負担額は100,400円から。同プログラムでは24回払いで端末を購入し、一定期間使用後25カ月目までに端末を返却して最終回分の支払の免除を受けることになる。なお、スマホトクするプログラムの実質負担額はau Online Shop お得割適用時のもの。

他社からの乗り換え（MNP）／スマホトクするプログラム 256GBモデル：240,900円／100,400円 512GBモデル：284,900円／117,900円 1TBモデル：328,900円／135,400円 2TBモデル：399,900円／170,900円



※au Online Shopで乗り換え購入する場合は「au Online Shop お得割」で11,000円が割り引かれる。左の通常代金は適用前、右のスマホトクするプログラム実質負担額は適用後の金額。

「新規契約」「UQ mobileからの番号移行」「機種変更」の機種代金は全て同額で下記。／以降はスマホトクするプログラム適用時の機種代金となる。

256GBモデル：240,900円／111,400円

512GBモデル：284,900円／128,900円

1TBモデル：328,900円／146,400円

2TBモデル：399,900円／181,900円

iPhone Airの機種代金

iPhone 17 Pro Maxの機種代金は193,900円から。スマホトクするプログラムを利用する場合の実質負担額は81,400円から。同プログラムでは24回払いで端末を購入し、一定期間使用後25カ月目までに端末を返却して最終回分の支払の免除を受けることになる。なお、スマホトクするプログラムの実質負担額はau Online Shop お得割適用時のもの。

他社からの乗り換え（MNP）／スマホトクするプログラム 256GBモデル：193,900円／81,400円 512GBモデル：236,900円／100,400円 1TBモデル：279,900円／123,400円



※au Online Shopで乗り換え購入する場合は「au Online Shop お得割」で11,000円が割り引かれる。左の通常代金は適用前、右のスマホトクするプログラム実質負担額は適用後の金額。

「新規契約」「UQ mobileからの番号移行」「機種変更」の機種代金は全て同額で下記。／以降はスマホトクするプログラム適用時の機種代金となる。