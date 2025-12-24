KDDIと沖縄セルラーが、auの「歳末＆初売りセール」を開始した。機種変更で条件を満たすと、対象のiPhone 17シリーズやiPhone Air、Google Pixel 9aなどが最大22,000円割引となる。セールは2026年1月13日まで。
歳末＆初売りセールの対象スマホは以下の通り。いずれも割引額は22,000円。
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- Google Pixel 9a
- Google Pixel 10（128GB／256GB）
- Google Pixel 10 Pro（256GB）
- Google Pixel 10 Pro XL（256GB）
- Google Pixel 10 Pro Fold（256GB／512GB）
同時に、ワイヤレスイヤホンもセールを実施する。セールの対象イヤホンや割引額は以下の通り。
- Google Pixel Buds Pro 2…6,600円割引
- Google Pixel Buds 2a…3,300円割引
- HUAWEI FreeClip…8,800円割引