KDDIと沖縄セルラーが、auの「歳末＆初売りセール」を開始した。機種変更で条件を満たすと、対象のiPhone 17シリーズやiPhone Air、Google Pixel 9aなどが最大22,000円割引となる。セールは2026年1月13日まで。

歳末＆初売りセールの対象スマホは以下の通り。いずれも割引額は22,000円。

  • iPhone Air
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • Google Pixel 9a
  • Google Pixel 10（128GB／256GB）
  • Google Pixel 10 Pro（256GB）
  • Google Pixel 10 Pro XL（256GB）
  • Google Pixel 10 Pro Fold（256GB／512GB）

同時に、ワイヤレスイヤホンもセールを実施する。セールの対象イヤホンや割引額は以下の通り。

  • Google Pixel Buds Pro 2…6,600円割引
  • Google Pixel Buds 2a…3,300円割引
  • HUAWEI FreeClip…8,800円割引