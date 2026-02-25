JR東日本は2月24日、Suica電子マネーの利用者を対象に、抽選でJRE POINTが当たるキャンペーン「春はモバイルで10倍もらえるキャンペーン！」を実施すると発表した。実施期間は3月1日～3月31日。エントリー期間は2月24日～3月31日。

JRE POINT WEBサイトにSuicaを登録のうえ、専用ページからエントリーを行い、キャンペーン期間中に登録しているSuicaで【条件1】【条件2】を両方達成した人に、抽選でJRE POINTをプレゼントする。無記名のSuica、一部Suicaでは登録できない。当選者の発表はポイントの付与をもって行われる。

参加条件と賞品は以下の通り。

【条件1】対象となる店舗等において、登録したSuica電子マネーの支払いでJRE POINTが貯まる買いものを1回以上行う

【条件2】登録したSuica電子マネーで買いものした累計金額（条件1の金額を含む）3,000円（税込）ごとに応募口数は1口となる

賞品は、登録したSuicaカードで条件を達成した場合、JRE POINT 1,000ポイントが抽選で250名に当たる。登録したモバイルSuicaで条件を達成した場合、JRE POINT 10,000ポイントが抽選で500名に当たる。

【条件2】は全国のSuica等交通系電子マネーが利用できる全ての店舗・サービスでの買いものが対象で応募口数の上限はない。登録したSuicaカードで達成した場合の賞品と、登録したモバイルSuicaで達成した場合の賞品は重複当選しない。なお、対象となるのは買いもので使った金額で、電車・バス等の交通利用の金額は除く。