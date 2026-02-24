INFORICHは2月24日、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」のチケットギフトカードをAmazon.co.jpで販売開始すると発表した。発売日は2月25日。価格は660円。

今回提供を開始するチケットプランは、CHARGESPOTの都度利用（1時間未満330円）とサブスクリプション「CHARGESPOT Pass」の中間に位置する、「複数回お得に使いたい」ニーズに応えるもの。通常990円（330円×3回分）が660円で購入でき、1時間未満のレンタルが実質1回無料になる。

商品名は「CHARGESPOTモバイルバッテリーシェアリング チケットギフトカード」。価格は660円（330円×3回分）。販売形式はデジタルギフトカード（Eメール送信）。

利用方法は、Amazonでチケットギフトカードを購入し、メールでギフトカード番号を受け取る。専用サイト（giftcode.jp/chargespot）でギフトカード番号を入力して「CHARGESPOT」クーポンコードを取得。クーポンコードを「CHARGESPOT」アプリ内に入力するとクーポンが付与される。

有効期限は、引換期限がAmazonでの購入から2ヶ月以内、利用期限が引換えから4ヶ月後の月末まで。いずれの期限を経過した場合、コードは無効となり、払い戻しや有効期限の延長はできない。CHARGESPOT Passの利用者は、毎月の利用額に対して1枚のみチケットを使用可能。ただし、CHARGESPOT Pass for BusinessおよびCHARGESPOT Business等では利用できない。