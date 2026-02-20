日本航空（JAL）は現在、モバイル通信サービス「JALモバイル」の新規契約者を対象としたキャンペーン「JALモバイル超トクまつり」を実施している。「マイル増量キャンペーン」と「初期費用無料キャンペーン」の2つを展開しており、申し込み期間は3月2日まで、開通期間は3月31日まで。

マイル増量キャンペーンは、10GB以上のプランで新規回線を契約した場合に適用される。新規契約マイルを通常500マイルのところ1,500マイルとするもので、キャンペーンマイルの積算は2026年5月中を予定しているという。

一方、初期費用無料キャンペーンは、2GBまたは5GBプランで新規回線を契約した場合に適用される。通常3,300円の初期費用が無料となる一方、同特典が適用される場合は新規契約マイルの積算はないとしている。適用は1契約者につき3回線までで、4回線目以降は初期費用が発生する。

JALモバイルは、JALとインターネットイニシアティブ（IIJ）が提供するモバイル通信サービス。月額850円からの料金プランを提供し、JALマイレージバンク会員向けに国内線特典航空券「どこかにマイル」を通常往復7,000マイルのところ往復1,500マイルで利用できる特典などがある。