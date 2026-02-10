コンピュータエンターテインメント協会（CESA）、日経BP、ソニー・ミュージックソリューションズは、「東京ゲームショウ2026（TGS2026）」の開催を発表した。開催期間は2026年9月17日～21日までと史上最長の5日間開催、会場は幕張メッセ。

  • TGS2026開催発表会が行われ、開催概要が明かされた。今回から会期が5日間となる

9月17日（木）・18日（金）がビジネスデイ、9月19日（土）～21日（月・祝）が一般公開日。例年より一般公開日が1日長くなる。会期の延長でより多くの人たちが来場できることに加え、近年目立った混雑を緩和する狙いもあるという。

TGS2026はリアル会場をメインに、公式番組等オンラインでも催しを実施しハイブリッド形式で開催。2026年はTGS開催30周年となることを記念し、会期中のリアル会場だけでなく、会期前にも楽しめる特別企画が予告された。詳細は7月に発表予定。

  • 今回のテーマは「史上最長、遊びづくしの5DAYS」

  • TGS30周年を記念した開催前企画なども予定。30周年企画第一弾として、ゴールドカラーの特別ロゴを作成した

幕張メッセ イベントホールが工事中のため、例年開催される親子向けの無料エリア「ファミリーゲームパーク」はTKP東京ベイ幕張ホールを会場とする。

  • 一般来場日が3日間になったことに伴い、「ファミリーゲームパーク」も3日間開催となった

新しいチケットを導入、公式キャラもお披露目

今回から、ビジネスデイ・一般公開日の入場チケットに新しい券種を設ける。ビジネスデイでは、専用ラウンジの利用や一般公開日の入場権も含む「ビジネスデイ・ブラックパス」を新設。一般公開日の新チケットについては今後発表されるが、来場者がより満足できるサービスを付加するものだという。

  • 「ビジネスデイ・ブラックパス」が新設される

また、TGSの新マスコットキャラクター「セサザウルス」を初公開。700点以上の公募の中から選ばれた。

  • TGSの新マスコットキャラクター「セサザウルス」。愛称は「セッサー」とのこと

海外の出展社・来場者が年々多くなっているTGSだが、さらに今年からプロモーションを強化。海外での出展社説明会でも新たな都市を追加。東京ゲームショウ以外のゲーム・エンターテインメントイベントにも出展する。海外出展にて来場者に配布したリストバンドを日本開催のTGS2026で提示するとスペシャル特典を進呈する「GO TO GAMESHOW キャンペーン」も展開する。

  • 諸外国のTGSブースでもらったリストバンドをTGS会場で提示すると特典がもらえる「GO TO GAMESHOW キャンペーン」

  • 「日本ゲーム大賞」も例年通り発表予定

開催日時

  • 2026年9月17日（木） ビジネスデイ 10:00～17:00
  • 2026年9月18日（金） ビジネスデイ 10:00～17:00
  • 2026年9月19日（土） 一般公開日 9:30～17:00
  • 2026年9月20日（日） 一般公開日 9:30～17:00
  • 2026年9月21日（月・祝） 一般公開日9:30～16:00
    ※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合がある

会場

幕張メッセ（展示ホール1～11、国際会議場）、TKP東京ベイ幕張ホール

  • 想定来場者数は300,000人

  • 今年はどんなタイトルが会場をにぎわすのか今から楽しみだ

