コンピュータエンターテインメント協会（CESA）、日経BP、ソニー・ミュージックソリューションズは、「東京ゲームショウ2026（TGS2026）」の開催を発表した。開催期間は2026年9月17日～21日までと史上最長の5日間開催、会場は幕張メッセ。

9月17日（木）・18日（金）がビジネスデイ、9月19日（土）～21日（月・祝）が一般公開日。例年より一般公開日が1日長くなる。会期の延長でより多くの人たちが来場できることに加え、近年目立った混雑を緩和する狙いもあるという。

TGS2026はリアル会場をメインに、公式番組等オンラインでも催しを実施しハイブリッド形式で開催。2026年はTGS開催30周年となることを記念し、会期中のリアル会場だけでなく、会期前にも楽しめる特別企画が予告された。詳細は7月に発表予定。

幕張メッセ イベントホールが工事中のため、例年開催される親子向けの無料エリア「ファミリーゲームパーク」はTKP東京ベイ幕張ホールを会場とする。

新しいチケットを導入、公式キャラもお披露目

今回から、ビジネスデイ・一般公開日の入場チケットに新しい券種を設ける。ビジネスデイでは、専用ラウンジの利用や一般公開日の入場権も含む「ビジネスデイ・ブラックパス」を新設。一般公開日の新チケットについては今後発表されるが、来場者がより満足できるサービスを付加するものだという。

また、TGSの新マスコットキャラクター「セサザウルス」を初公開。700点以上の公募の中から選ばれた。

海外の出展社・来場者が年々多くなっているTGSだが、さらに今年からプロモーションを強化。海外での出展社説明会でも新たな都市を追加。東京ゲームショウ以外のゲーム・エンターテインメントイベントにも出展する。海外出展にて来場者に配布したリストバンドを日本開催のTGS2026で提示するとスペシャル特典を進呈する「GO TO GAMESHOW キャンペーン」も展開する。

開催日時

2026年9月17日（木） ビジネスデイ 10:00～17:00

2026年9月18日（金） ビジネスデイ 10:00～17:00

2026年9月19日（土） 一般公開日 9:30～17:00

2026年9月20日（日） 一般公開日 9:30～17:00

2026年9月21日（月・祝） 一般公開日9:30～16:00

※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合がある



会場

幕張メッセ（展示ホール1～11、国際会議場）、TKP東京ベイ幕張ホール