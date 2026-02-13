集英社ゲームズは2月13日、ミステリーアドベンチャーゲーム『都市伝説解体センター』の発売一周年を記念し、一周年記念イラストの公開をはじめ、開発チーム・墓場文庫によるサイン会、謎解き企画、公式LINEスタンプ第2弾の制作決定、全プラットフォームでの20%OFFセール開催など複数の新情報を発表した。

一周年記念イラスト

一周年を記念して、墓場文庫のきっきゃわー氏が描き下ろした記念イラストを公開。あわせて発売一周年記念特設サイトもリニューアルされた。

リアルイベント「全国解体大巡廻 東京会場」（有楽町マルイ）の物販にて「解体新書&アートブック」を購入した人を対象に、抽選で計150名（予定）が開発チーム・墓場文庫によるサイン会に参加できることが明かされた。

開催日は3月1日（日）で、第1部が12:00〜13:15、第2部が14:45〜16:00。会場は有楽町マルイ8F イベントスペース「SPACE 6」。

参加抽選のエントリーは2月20日〜サイン会当日3月1日12:00まで。物販会場での購入時に受け付ける。サインは購入した「解体新書&アートブック」への書き入れとなり、持ち込みグッズへの対応は不可。

一周年特設サイト上で謎解き企画『謎解き企画「トシカイくんからの挑戦」』を実施。謎を解くと一周年記念イラストのプリントコードとX（旧Twitter）用アイコンをプレゼントする。

公式LINEスタンプ第2弾 が制作決定

好評を博した公式LINEスタンプの第2弾制作が決定。第1弾に登場しなかったキャラクターが収録予定で、詳細は後日発表される。

さらに、『都市伝説解体センター』ソフトの20%OFFセールを実施する。セール期間はPlayStation5では2026年2月11日（水）0:00〜2月25日（水）23:59、Nintendo SwitchおよびSteamでは2月13日（金）0:00〜2月25日（水）23:59。

『都市伝説解体センター』は2025年2月13日に発売されたミステリーアドベンチャーゲーム。インターネット上の都市伝説をテーマにした推理ミステリーのようなシナリオとサイケデリックなピクセルアートで紡ぐ連続ドラマ形式の作品で、日本ゲーム大賞2025優秀賞をはじめグローバルでも複数のアワードを受賞している。対応プラットフォームはNintendo Switch、PlayStation 5、Steam。