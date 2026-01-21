集英社ゲームズは、2026年2月13日で発売一周年を迎える『都市伝説解体センター』において、2月20日より体験型ポップアップイベント「都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻」を全国5カ所で順次開催する。

「都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻」

全国5カ所でポップアップイベントを開催

「都市伝説解体センター 発売一周年記念 全国解体大巡廻」では、墓場文庫描き下ろしイラストなどを使用したグッズの販売やフォトスポットのほか、ゲームを応援してくれたファンに楽しんでもらえるよう、写真撮影ネタバレ厳禁の「口に出しても存在しない部屋」も用意した。ゲームを最後までプレイしたからこそ楽しめるような体験展示となっており、入場するための合言葉は後日公開予定だ。

各地の会場と開催期間は以下の通り。

東京会場（有楽町マルイ）：2026年2月20日（金）～3月8日（日）

大阪会場（あべのキューズモール）：2026年3月20日（金）～4月5日（日）

愛知会場（セントラルパーク）：2026年4月17日（金）～4月26日（日）

福岡会場（博多マルイ）：2026年5月2日（土）～5月17日（日）

北海道会場（サッポロファクトリー）：2026年5月29日（金）～6月7日（日）

なお、東京会場について、開催当日の2月20日（金）から2月23日（月・祝）の4日間はLINEアプリを利用した事前予約（先着）を行った人のみの入場となる。また、この期間は物販のみの利用はできない。事前予約は2月12日（木）からの開始を予定している。

東京と大阪の会場には、体験展示エリアと物販エリアを設置。体験展示エリアに入場するためには入場料（900円）がかかる。物販エリアは無料で入場可能だ。

東京会場の体験展示エリアには、でっかいトシカイくんが登場。極稀に動くという噂もある。

グッズ販売と「ファビュラスくじ」、後日通販あり

「全国解体大巡廻」では、墓場文庫描き下ろしのイラストを使用したグッズをはじめ、会場限定グッズなどを含め、30種以上のグッズを用意した。

一般販売グッズ アクリルスタンド

一般販売グッズ トレーディング缶バッジ

さらに、体験とセットになったハズレなしのくじ「都市伝説解体センター ファビュラスくじ」（特賞からG賞までの7種類）も実施予定だ。

ファビュラスくじ A賞 ベッドライナー

ファビュラスくじ B賞 イルミナカードブランケット

なお、会場限定グッズ以外の「都市伝説解体センター ファビュラスくじ」を含めたすべてのグッズは、北海道会場が終了する6月8日（月）以降、通販の実施を予定している。

ノベライズとコミカライズの新刊・続刊が登場

集英社文庫より『小説版 都市伝説解体センター』上下巻の発売が決定した。上巻の発売日は2026年2月20日（金）、下巻は3月19日（木）予定だ。原作は墓場文庫、著者は松澤くれは。ゲームの物語をあますところなく追体験できる上下巻各480ページの大ボリュームとなっている。上巻には第一話から第三話を収録している。

『小説版 都市伝説解体センター 上』（左）、『小説版 都市伝説解体センター 下』（右）

また、集英社オレンジ文庫より発売予定の『【奇譚】都市伝説解体センター』の書影を公開した。発売日は2026年2月19日（木）。原作は墓場文庫、著者は氏家 仮名子。合計10万PV達成のweb連載4話に、文庫書きおろしエピソードを加えたスピンオフ短編集だ。カバーイラストは墓場文庫のきっきゃわー氏の描きおろし。

さらに、りぼんにて連載中の漫画『都市伝説解体センター Parallel File』のコミックス第2巻の発売日も決定した。発売日は2026年2月19日（木）。原作は墓場文庫、著者はいしかわえみ。

加えて、JUMP j BOOKSから『都市伝説解体センター 断篇集』第2弾の発売が決定した。累計50,000部突破のスピンオフノベライズ『断篇集』の第2弾で、新たに人気小説家も参加する。詳細は近日発表予定だ。

第四境界とのコラボイベント『都市伝説解体・センター試験』

第四境界と『都市伝説解体センター』のコラボレーションで実現した最新作『都市伝説解体・センター試験』の開催が決定した。「都市伝説解体センター」主催の調査員募集試験（通称・センター試験）を実施する。

いわゆる謎解きイベントの要素も含まれているが、専門的な知識がなくても楽しめる、物語を体験することを主題としたイベントだ。2026年2月にはオンラインにて無料の模擬試験が公開される。

『都市伝説解体センター』概要

『都市伝説解体センター』は、インターネット上に飛び交う都市伝説をテーマに、推理ミステリーのようなシナリオと、サイケデリックなピクセルアートで紡ぐ、連続ドラマ形式のミステリーアドベンチャーゲームだ。

対応機種はNintendo Switch、PlayStation 5、Steam。発売日は2025年2月13日（好評発売中）。発売は集英社ゲームズ、開発は墓場文庫。墓場文庫は日本のゲームクリエイターチームで、代表作は『和階堂真の事件簿』シリーズ。本作にて日本ゲーム大賞2025 優秀賞を受賞した。