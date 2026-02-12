BRUNOは2月10日、「BRUNO」（ブルーノ）ブランド新製品として、電気圧力鍋「デイリー圧力クッカー」を発表した。発売日は2月24日で、直販価格は14,300円。BRUNO直営ECサイトでは、10％のポイントバックが受けられる先行予約受付を2月12日から開始している。

デイリー圧力クッカー

「デイリー圧力クッカー」は少人数世帯に適するコンパクト設計の電気圧力調理鍋。本体サイズはW225×H280×D240mmとA4サイズに近く、キッチンやリビングの空きスペースに設置しやすい。本体はマット仕上げで真鍮製のハンドルが印象的なデザインとなっている。カラーはグレージュ、チャコールの2色。

調理モードは圧力調理、炊飯調理、煮込み料理、無水調理、蒸し調理、低温調理、スロー調理、発酵調理、ベイクの9種類を搭載。本体パネルには、カレー／豚角煮／ポトフ／炊飯の4種類のメニューを手軽に設定できる「楽々メニュー」ボタンも用意した。

このほか最大12時間の予約調理機能や、自動保温機能なども搭載し、帰宅時間に合わせて調理をセットしておくことも可能だ。同社サイトでは約50の専用レシピを公開している。

本体サイズはW225×H280×D240mm、重さは約2.9kg（電源コードを除く）。使用最高圧力は70kPaゲージ圧。