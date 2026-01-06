ニトリは、自動調理機能を搭載したフラットタイプの単機能電子レンジ「オートメニュー豊富な フラット電子レンジ 18L GZ2G06」の販売を開始した。12月上旬より展開している。価格は1万4,900円。

オートメニュー豊富な フラット電子レンジ 18L GZ2G06

材料を耐熱容器に入れ、メニュー番号を設定して加熱をスタートするだけで作れる20種類の自動調理メニューを搭載し、温めだけでなく調理も可能な電子レンジ。カレーやチャーハン、ハンバーグといったメインのおかずから、筑前煮やかぼちゃの煮物などの和食、カスタードクリームやクレープ生地などのスイーツまで幅広いメニューに対応する。

自動調理メニューを20種類搭載

操作性も重視し、大型液晶画面とスムーズに動くダイヤルを搭載。「ごはん」「お弁当」「飲み物」「ゆで野菜」の自動あたためボタンを備え、加熱時間の設定を自動で行う。

大型液晶とダイヤルを備えたシンプルな操作部

庫内はフラットタイプで、大きな弁当も出し入れしやすく、掃除も簡単。ボタンひとつで加熱開始できる「ダイレクトスタート機能」のほか、チャイルドロック、消音機能なども搭載した。カラーはホワイトとブラックの2色を用意する。

フラットで掃除しやすい庫内

本体サイズは幅457×奥行382×高さ272mm(ドアのハンドル含む)、庫内容量は約18L、質量は約12.9kg。定格高周波出力は500W/650W。

ターンテーブル方式電子レンジ「シンプルでちょうどいい電子レンジ 17L BK2G02」も同時発売。価格は9,990円で、ダイヤルを回すだけの簡単操作が特徴。カラーはホワイトとブラックで、マットな質感に仕上げた。