サイコム、ASRock「DeskMini B860」採用の小型PC

サイコムは1月23日、ASRockのベアボーンキット「DeskMini B860」を採用した小型PC「Radiant SPX3300B860i」を発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

ASRockのベアボーンキット「DeskMini B860」を採用したことで、本体わずか1.92リットルと極めてコンパクトな点が特徴のデスクトップPC製品。型番にある通り製品プラットフォームはIntelで、Core Ultraプロセッサ（シリーズ3）を選択可能。オプションでは“T”付きの省電力プロセッサ、最大64GBメモリ、4TB SSDに加え、高品質なNoctua製CPUクーラー「NH-L9I-17XX」も用意する。