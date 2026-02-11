NVIDIAは、GeForce RTX 50シリーズの対象モデルに『バイオハザード レクイエム』を付属させるバンドルキャンペーンを開始した。単体製品からゲーミングノートPC、BTOパソコンも対象になっている。

NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ対象モデルに『バイオハザード レクイエム』バンドルキャンペーン

NVIDIA GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070や、GeForce RTX 5090 Laptop GPU、RTX 5080 Laptop GPU、RTX 5070 Ti Laptop GPU、RTX 5070 Laptop GPUを搭載するゲーミングノートPCを購入し、所定の手続きを行うことで『バイオハザード レクイエム』を入手できるというキャンペーン施策。同作にはNVIDIA DLSS 4を導入して高い品質と性能を実現しており、RTX 50シリーズで快適にプレイできる。