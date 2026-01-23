サイコム、パーツ高騰をうけてAMD AM4ソケット採用の終息製品を刷新して再投入

サイコムは1月22日、AMD AM4プラットフォームを採用するデスクトップPC製品の構成を刷新し、「G-Master Velox II AMD Edition」として再度発売した。
メモリの需給バランス崩壊をうけてPCの大きな駆け込み需要が発生し、サイコムはじめ業界各社で一時的な受注受付の停止が発生。サイコムでは現在は納期を若干延長しつつ、各モデルにおいて注文を受け付けている。このような市場情勢を鑑み、DDR5メモリのように調達が難しい最新モデルではなく終息した旧製品を刷新。十分な性能と高いコストパフォーマンスを訴求して「G-Master Velox II AMD Edition」を再度販売する。
同モデルはAMD AM4ソケットを採用するゲーミングPC製品で、Ryzen 7 5700XとDDR4 16GBメモリ、Radeon RX 9060を組み合わせて十分なゲーミング性能を実現。標準構成のままで十分なパフォーマンスを発揮するよう設計したとしており、詳しくなくても標準構成のまま人気のゲームタイトルを快適にプレイできるとしている。
- CPU：AMD Ryzen(TM) 7 5700X（3.4GHz/8コア/TDP65W）
- CPUクーラー：Noctua NH-U12S redux（空冷/CPUファン／高性能CPUグリス NT-H1塗布済）
- マザーボード：ASRock X570S PG Riptide（AMD X570 chipset）
- メモリ：16GB（8GB×2枚）DDR4-3200（メジャーチップ・8層基板／Dual Channel）
- SSD：Crucial E100 CT1000E100SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
- ビデオカード：RADEON RX9060 8GB ASRock製Radeon RX 9060 Challenger 8G（HDMI×1/DisplayPort×2）
- LAN：有線LANオンボード
- ケース：Fractal Design Pop Silent White TG Clear Tint（白/ガラスパネル／フロントUSB Type-C対応）
- 電源：Cougar CGR BA-750 (ATLAS 750)（750W/80PLUS Bronze）
- OS：Microsoft(R) Windows 11 Home (64bit) DSP版
- 価格（税込）：209,410円