アークではこのほど、独自に展開するオリジナルBTOパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドにおいて、GeForce RTX 5090 Founders Edition標準搭載モデルのメモリを倍増させるアップグレードキャンペーンを開始した。先着合計100名まで利用できる。

この時代にメモリ倍増！ GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載オプションで128GBに

GeForce RTX 5090 Founders Editionを標準搭載するデスクトップPCを購入すると、メモリが64GBから128GBへと無料でグレードアップされるというアップグレードキャンペーン施策。メモリ不足でPC価格が高騰する中、GeForce RTX 5090 Founders Editionで対応したい大規模ワークロードにもぴったりの施策になっている。さらに2TB SSDが無料で追加されるのも見逃せない。

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