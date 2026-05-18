アークではこのほど、独自に展開するオリジナルBTOパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドにおいて、GeForce RTX 5090 Founders Edition標準搭載モデルのメモリを倍増させるアップグレードキャンペーンを開始した。先着合計100名まで利用できる。
GeForce RTX 5090 Founders Editionを標準搭載するデスクトップPCを購入すると、メモリが64GBから128GBへと無料でグレードアップされるというアップグレードキャンペーン施策。メモリ不足でPC価格が高騰する中、GeForce RTX 5090 Founders Editionで対応したい大規模ワークロードにもぴったりの施策になっている。さらに2TB SSDが無料で追加されるのも見逃せない。
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- OS Windows 11 Pro 64ビット（DSP版）
- CPU AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition（4.3GHz/Turbo 5.6GHz/16コア/32スレッド/キャッシュ208MB/TDP200W）
- CPUクーラー Corsair NAUTILUS 360 RS 360mmサイズ水冷CPUクーラー（CW-9060089-WW）
- マザーボード ASRock X870 Taichi Creator
メモリー 【先着100台限定 5月25日まで】128GB（64GBx2）Crucial Pro DDR5-5600
グラフィックス GeForce RTX 5090 Founders Edition GDDR7 32GB グラフィックスカード
SSD 1 2TB Crucial T500シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
SSD 2 【先着100台限定 5月25日まで】2TB Princeton PHD-ISM2G4 シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
ハードディスク 非搭載（オプション）
光学ドライブ 非搭載
ケース INWIN DLITE Mocha Bronze（IW-CS-DLITEBRO-4XM120）
サイズ 245(W)mm x441(D)mm x528(H)mm
電源 1200W - 80PLUS GOLD - ASRock Steel Legend SL-1200G