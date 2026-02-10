カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、メタルベゼルとレッドカラー液晶を組み合わせた「FINE METALLIC SERIES」を2月に発売する。GM-5600YRA／GM-6900YRA／GM-2100YRA／GM-110YRAの4機種をラインアップしており、価格は37,400円からとなる。
シルバーのベゼルにレッドの液晶が映える
本シリーズは、ステンレススチール製のベゼルに部位ごとのヘアラインとミラー仕上げを施し、質感を高めているのが特徴。バンドには柔軟なシリコーン素材を採用し、表面をウレタンシートで保護することで耐摩耗性を向上させた。カラーリングは先進的なシルバーカラーとレッドカラー液晶のコントラストを採用。ウレタンシートの裏面にはシルバーの蒸着処理を施し、メタルベゼルと調和する外観に仕上げている。遊環にもステンレススチール製パーツを配するなど、細部まで配慮した仕様だ。
初代モデルを受け継ぐ定番デジタルのGM-5600、カルチャーアイコンとして親しまれてきたGM-6900、八角形ベゼルを採用したGM-2100、ビッグケースモデルのGM-110と、G-SHOCKの中でも人気の4タイプをベースモデルとして採用した。
全機種が耐衝撃構造と20気圧防水機能を備える。電池寿命は、GM-5600YRAとGM-6900YRAが約5年、GM-2100YRAとGM-110YRAが約3年。
価格は、GM-5600YRA／GM-6900YRAが37,400円、GM-2100YRA／GM-110YRAが40,150円。
GM-5600YRAの主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W43.2×D12.9×H49.6mm
- 質量：76g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
- バンド：タフシリコーンバンド（樹脂バンド）
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約5年
- バンド装着可能サイズ：145～215mm
- その他機能：ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム・時報、報音フラッシュ、LEDバックライト、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、精度±15秒
GM-6900YRAの主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W49.7×D18.6×H53.9mm
- 質量：107g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
- バンド：タフシリコーンバンド（樹脂バンド）
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約5年
- バンド装着可能サイズ：145～215mm
- その他機能：ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム・時報、報音フラッシュ、LEDバックライト、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、精度±15秒
GM-2100YRAの主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W44.4×D11.8×H49.3mm
- 質量：84g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
- バンド：タフシリコーンバンド（樹脂バンド）
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：145～215mm
- その他機能：針退避、ワールドタイム（世界48都市＋UTC）、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、操作音ON／OFF切替、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、精度±15秒
GM-110YRAの主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W48.8×D16.9×H51.9mm
- 質量：106g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
- バンド：タフシリコーンバンド（樹脂バンド）
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種）
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：145～215mm
- その他機能：ワールドタイム（世界48都市＋UTC）、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本（1本のみスヌーズ付き）・時報、LEDライト（オートライト、残照）、操作音ON／OFF切替、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、精度±15秒