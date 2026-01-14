カシオ計算機は1月より、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の「MT-G」シリーズから、AIを活用して設計された新モデル「MTG-B4000D-1AJF」を発売する。価格は187,000円。
デュアルコアガード構造の設計にAIを活用
「MTG-B4000D-1AJF」は、“樹脂素材とメタル素材の融合”により革新的な構造美を追求するMT-Gシリーズの新モデル。蓄積された耐衝撃データを活用したAIによって開発された、カーボンとステンレススチールの異素材融合フレームを採用する「デュアルコアガード構造」のモデルとなっている。AIとデザイナーの共創により、デザイナーのベース案に対してAIが解析とシミュレーションの最適化を行い、これを相互補完的に繰り返すことで機能性と美しさを両立させた形状を実現したという。
外装面では、カーボンとグラスファイバーを積層した母材を立体的に削り出し、複雑な造形の「カーボン積層フレーム」を成形した。ベゼルのステンレススチールパーツは内側と外側で分離した二体構造を採用し、部位ごとにヘアライン仕上げとミラー仕上げを施している。バンドには、ステンレススチールとカーボンファイバー強化樹脂を組み合わせた「レイヤーコンポジットバンド」を採用し、メタルの堅牢さと樹脂の軽やかさを兼ね備えた装着感を実現したとしている。
構造面では、耐衝撃構造、耐遠心重力性能、耐振動構造を備える「TRIPLE G RESIST」に対応。裏蓋には、粉末状金属を射出成形するMIM（メタルインジェクションモールディング）成形を採用し、ケース保護性能を高めた。風防には内面反射防止コーティングを施したサファイアガラスを用い、ダイアルには山形工場の微細加工技術を活用したパーツを取り入れている。
機能面では、Bluetooth通信により専用アプリ「CASIO WATCHES」と連携し、時刻情報の取得や各種設定が可能。マルチバンド6による電波受信機能、タフソーラー、高輝度LEDライトなども搭載する。ケースサイズは56.6×45.3×14.4mm、質量は178g。20気圧防水に対応する。
主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：56.6×45.3×14.4mm
- 質量：178g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
- バンド：ステンレススチール／カーボンファイバー強化樹脂（コンポジットバンド）
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：サファイアガラス（内面反射防止コーティング）
- 構造：デュアルコアガード構造、TRIPLE G RESIST（耐衝撃構造、耐遠心重力性能、耐振動構造）
- 使用電源：タフソーラー
- バンド装着可能サイズ：150～205mm
- スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、ワールドタイム約300都市、時計ステータス表示、簡単時計設定、携帯探索、セルフチェック、タイム＆プレイス
- その他機能：電波時計、マルチバンド6、針位置自動補正、LEDライト（ホワイト）、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、バッテリーインジケーター、パワーセービング、日付表示、曜日表示、フルオートカレンダー