カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新シリーズ「BLACK AND ELECTRO GREEN」5機種を4月10日に発売する。エレクトログリーンをアクセントに採り入れたモデルで、価格は14,850円から。

G-SHOCKの新シリーズ「BLACK AND ELECTRO GREEN」

新製品は、ベゼル／バンド／文字板はブランドの基調色であるブラックを基調とし、フェイスの液晶部分にはエレクトログリーンのカラー印刷を施したシリーズ。ライト点灯時にはデジタル表示の文字部分が発光し、暗所での視認性を確保する。

ラインアップは、「GD-010BEG」「GA-100BEG」「GA-700BEG」「GA-B2100BEG」「GA-B010BEG」の5機種。全モデル共通で20気圧防水および耐衝撃構造を備えた。

「GA-B2100BEG」「GA-B010BEG」は、タフソーラーとモバイルリンク機能に対応する。「GA-B010BEG」は歩数計測機能も備え、「GD-010BEG」は電池寿命約10年をうたう。

「GD-010BEG」「GA-B010BEG」のケース／ベゼル／バンド、「GA-B2100BEG」のベゼルとバンドの主な樹脂パーツには、バイオマスプラスチックを採用した。

価格は、「GD-010BEG」が14,850円、「GA-100BEG」「GA-700BEG」が各18,700円、「GA-B2100BEG」が24,750円、「GA-B010BEG」が27,500円。

「GD-010BEG」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： 54.9×51.9×16.1mm

54.9×51.9×16.1mm 質量： 65g

65g ケース・ベゼル材質： カーボン（バイオマスプラスチック）／樹脂（バイオマスプラスチック）

カーボン（バイオマスプラスチック）／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造

耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造 電池寿命： 約10年

約10年 バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm その他機能： マルチタイム（4都市）、ワールドタイム（48都市・31タイムゾーン）、ストップウオッチ（1／100秒・24時間計・スプリット）、タイマー（最大24時間）、時刻アラーム5本・時報、LEDバックライト（オートライト・スーパーイルミネーター・残照）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替

「GA-100BEG」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： 55.0×51.2×16.9mm

55.0×51.2×16.9mm 質量： 72g

72g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種）

耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種） 電池寿命： 約2年

約2年 バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm その他機能： ワールドタイム（48都市・29タイムゾーン）、ストップウオッチ（1／1000秒・100時間計・速度計測・ラップ／スプリット）、タイマー（最大24時間・オートリピート）、時刻アラーム5本（1本スヌーズ付き）・時報、LEDライト（オートライト・残照）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替

「GA-700BEG」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： 57.5×53.4×18.5mm

57.5×53.4×18.5mm 質量： 75g

75g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約5年

約5年 バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm その他機能： ネオブライト、針退避、ワールドタイム（48都市・31タイムゾーン・UTCダイレクト呼出）、ストップウオッチ（1／100秒・24時間計・ワンプッシュスタート・ターゲットタイム報知）、タイマー（最大60分）、時刻アラーム5本（1本スヌーズ付き）・時報、LEDライト（スーパーイルミネーター・残照）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替

「GA-B2100BEG」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： 48.5×45.4×11.9mm

48.5×45.4×11.9mm 質量： 52g

52g ケース・ベゼル材質： カーボン／樹脂（バイオマスプラスチック）

カーボン／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造

耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造 使用電源： タフソーラー

タフソーラー バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm スマホ連携機能： CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、リマインダー、携帯電話探索

CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、リマインダー、携帯電話探索 その他機能： 針退避、ワールドタイム（38都市・38タイムゾーン）、ストップウオッチ（1／100秒・1時間未満、24時間計・ラップ／スプリット）、タイマー（最大60分）、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト（スーパーイルミネーター・残照）、フルオートカレンダー、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、12／24時間制表示切替、日付表示（月／日入替）、曜日表示（6カ国語）、操作音ON／OFF切替

「GA-B010BEG」の主な仕様は以下のとおり。