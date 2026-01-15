カシオ計算機は1月10日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、シンプルでコンパクトなデザインにブルーの差し色を施した「GMA-P2100BA」3モデルを発売した。価格は17,600円。

  • 「GMA-P2100BA」キービジュアル

    GMA-P2100BA

ベースカラーに合わせたブルーの差し色

「GMA-P2100BA」は、シンプルでコンパクトなデザインを特長とする「GMA-P2100」シリーズの新モデル。ボディカラーに合わせてブルーを配色し、全体の印象を引き締めるアクセントとしている。普段のカジュアルスタイルに自然に馴染みながらも、遊び心をプラスしたデザインに仕上げたとしている。

  • GMA-P2100BA-1

    GMA-P2100BA-1AJF

  • GMA-P2100BA-2

    GMA-P2100BA-2AJF

  • GMA-P2100BA-7

    GMA-P2100BA-7AJF

ベゼルやバンドの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを採用。原料に再生可能な有機資源を用いることで、環境負荷低減への貢献が期待されるという。

ラインアップは、ベースカラーがブラックの「GMA-P2100BA-1AJF」、ブルーの「GMA-P2100BA-2AJF」、ホワイトの「GMA-P2100BA-7AJF」の3色展開。全国のG-SHOCK販売店舗や公式オンラインストアなどで取り扱う。

  • GMA-P2100BA-1AJFイメージ
  • GMA-P2100BA-2AJFイメージ
  • GMA-P2100BA-7AJFイメージ

主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）。

  • ケースサイズ：W40.2×D11.2×H46mm
  • 質量：40g
  • ケース・ベゼル材質：樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
  • バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
  • 防水性能：20気圧防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
  • 電池寿命：約3年
  • バンド装着可能サイズ：145～190mm
  • その他機能：ネオブライト、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、針退避、12／24時間制表示切替
 

「GMA-P2100BA」紹介動画