カシオ計算機は1月10日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、シンプルでコンパクトなデザインにブルーの差し色を施した「GMA-P2100BA」3モデルを発売した。価格は17,600円。

ベースカラーに合わせたブルーの差し色

「GMA-P2100BA」は、シンプルでコンパクトなデザインを特長とする「GMA-P2100」シリーズの新モデル。ボディカラーに合わせてブルーを配色し、全体の印象を引き締めるアクセントとしている。普段のカジュアルスタイルに自然に馴染みながらも、遊び心をプラスしたデザインに仕上げたとしている。

ベゼルやバンドの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを採用。原料に再生可能な有機資源を用いることで、環境負荷低減への貢献が期待されるという。

ラインアップは、ベースカラーがブラックの「GMA-P2100BA-1AJF」、ブルーの「GMA-P2100BA-2AJF」、ホワイトの「GMA-P2100BA-7AJF」の3色展開。全国のG-SHOCK販売店舗や公式オンラインストアなどで取り扱う。

主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）。

ケースサイズ： W40.2×D11.2×H46mm

W40.2×D11.2×H46mm 質量： 40g

40g ケース・ベゼル材質： 樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）

樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約3年

約3年 バンド装着可能サイズ： 145～190mm

145～190mm その他機能： ネオブライト、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、針退避、12／24時間制表示切替