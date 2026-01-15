カシオ計算機は1月10日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、シンプルでコンパクトなデザインにブルーの差し色を施した「GMA-P2100BA」3モデルを発売した。価格は17,600円。
ベースカラーに合わせたブルーの差し色
「GMA-P2100BA」は、シンプルでコンパクトなデザインを特長とする「GMA-P2100」シリーズの新モデル。ボディカラーに合わせてブルーを配色し、全体の印象を引き締めるアクセントとしている。普段のカジュアルスタイルに自然に馴染みながらも、遊び心をプラスしたデザインに仕上げたとしている。
ベゼルやバンドの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを採用。原料に再生可能な有機資源を用いることで、環境負荷低減への貢献が期待されるという。
ラインアップは、ベースカラーがブラックの「GMA-P2100BA-1AJF」、ブルーの「GMA-P2100BA-2AJF」、ホワイトの「GMA-P2100BA-7AJF」の3色展開。全国のG-SHOCK販売店舗や公式オンラインストアなどで取り扱う。
主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）。
- ケースサイズ：W40.2×D11.2×H46mm
- 質量：40g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
- バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：145～190mm
- その他機能：ネオブライト、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、針退避、12／24時間制表示切替