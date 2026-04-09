カシオ計算機は、G-SHOCKのフルメタルクロノグラフシリーズ「GMC-B2100」の新モデルとして、シルバーメタリックの蒸着ダイアルにブラックのインダイアルを組み合わせたモノトーンデザイン採用の「GMC-B2100ADS」を発表した。4月10日に発売する。価格は107,800円。
「GMC-B2100ADS」は、初代G-SHOCKのアイコンであるDW-5000Cの八角形フォルムを受け継いだGMC-B2100シリーズの新モデル。シルバーメタリックの蒸着ダイアルにブラックのインダイアルを組み合わせたモノトーンのスポーティなデザインが特徴。生産は、初代G-SHOCKを生んだマザーファクトリー「山形カシオ」で行われる。
ステンレススチール製ベゼルは、鍛造・切削・研磨の工程を経て立体的に成形。トップベゼルには円周状のヘアライン仕上げ、斜面にはミラー研磨を施し、落ち着いた金属感を演出している。また、フルメタルによる耐衝撃構造を実現するため、ベゼルとケースの間にファインレジン製の緩衝材を配置。メタル製バンドピースにはディンプル加工を施し、初代G-SHOCKの樹脂バンドの意匠を継承しているという。
機能面では、Bluetooth通信による専用アプリ「CASIO WATCHES」との連携で自動時刻修正やワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、携帯電話探索などに対応する。タフソーラーや20気圧防水も備え、実用性にも配慮した。
主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W46.3×D12.4×H51.3mm
- 質量：171g
- ケース・ベゼル材質：ステンレススチール
- バンド：メタルバンド（ステンレスムクバンド）、ワンプッシュ三つ折れ式中留
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 使用電源：タフソーラー
- バンド装着可能サイズ：150～205mm
- スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、携帯電話探索
- その他機能：ネオブライト、デュアルタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、LEDライト（スーパーイルミネーター、残照付き）、フルオートカレンダー、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、日付・曜日表示