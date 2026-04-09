カシオ計算機は、G-SHOCKのフルメタルクロノグラフシリーズ「GMC-B2100」の新モデルとして、シルバーメタリックの蒸着ダイアルにブラックのインダイアルを組み合わせたモノトーンデザイン採用の「GMC-B2100ADS」を発表した。4月10日に発売する。価格は107,800円。

「GMC-B2100ADS」は、初代G-SHOCKのアイコンであるDW-5000Cの八角形フォルムを受け継いだGMC-B2100シリーズの新モデル。シルバーメタリックの蒸着ダイアルにブラックのインダイアルを組み合わせたモノトーンのスポーティなデザインが特徴。生産は、初代G-SHOCKを生んだマザーファクトリー「山形カシオ」で行われる。

ステンレススチール製ベゼルは、鍛造・切削・研磨の工程を経て立体的に成形。トップベゼルには円周状のヘアライン仕上げ、斜面にはミラー研磨を施し、落ち着いた金属感を演出している。また、フルメタルによる耐衝撃構造を実現するため、ベゼルとケースの間にファインレジン製の緩衝材を配置。メタル製バンドピースにはディンプル加工を施し、初代G-SHOCKの樹脂バンドの意匠を継承しているという。

ライト点灯時（※画像はGMC-B2100D）

丁寧に作り込まれたメタル外装

バック刻印

機能面では、Bluetooth通信による専用アプリ「CASIO WATCHES」との連携で自動時刻修正やワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、携帯電話探索などに対応する。タフソーラーや20気圧防水も備え、実用性にも配慮した。

メタル製バンドピースにはディンプル加工を施している

主な仕様は以下のとおり。