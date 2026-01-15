HoYoverseは1月14日、提供中のオープンワールドRPG『原神』におけるオフラインイベントを国内3か所で順次開始した。東京、名古屋、千葉で行われるというもので、あわせてゲーム内で使える記念シリアルコード「TSUKINOARIKAE」が公開されている。

『原神 Luna Ⅳ』リリース記念イベント「月の在処へ」開催中！ 東急歌舞伎町タワー現地に行ってきた

ついに“少女”こと「コロンビーナ」を実装し、ナド・クライ編の魔神任務のクライマックスを迎えた『原神 LunaⅣ』。このリリースを記念して国内3か所でのオフラインイベントが開催されているというもので、東京では東急歌舞伎町タワー、名古屋ではHisaya-odori Park、千葉県ではマザー牧場で実施されている。東京での開催分では初日にメディア向けの内覧も行われたので、マイナビニュースも参加してきた。

ビル入り口には大きなモニュメント。歌舞伎町内にファストトラベルできればめちゃくちゃ便利そう

入り口では大々的に原神とのコラボイベントをアピールしていた

SDイラストを活用したパネル展示

5階入り口にはLuna Ⅳのキービジュアル

東急歌舞伎町タワー開催地の中でスタンプラリーを実施中。全部集めたら5階に戻って景品を受け取ろう

ここから事前予約が必要なエリア。ナド・クライの景観を再現した展示が設置されていた

バルコニーには魔神任務中に多用されたCGも掲出されている

マイナビニュースが参加した初日の午後にはオフィシャルコスプレイヤーの方々も参加されており、ファンとの交流や撮影が行われていた。衣装から小道具、ご本人の仕草まで完成度が高く、ゲーム内で馴染み深いキャラクターの実在感がいっそう強まって印象的。下の写真は左からフリンズ（@wiru_son）、ファルカ（@ZIII_FROM_ZUMI）、ドゥリン（@pupupopo999）、コロンビーナ（@angelia_lapin）、ネフェル（@mima2ko）、ヤフォダ（@kujoamani）で、丸カッコ内の方々がそれぞれのキャラクターを務めている。