『原神 Luna Ⅳ』リリース記念イベント「月の在処へ」開催中！ 東急歌舞伎町タワー現地に行ってきた

HoYoverseは1月14日、提供中のオープンワールドRPG『原神』におけるオフラインイベントを国内3か所で順次開始した。東京、名古屋、千葉で行われるというもので、あわせてゲーム内で使える記念シリアルコード「TSUKINOARIKAE」が公開されている。
ついに“少女”こと「コロンビーナ」を実装し、ナド・クライ編の魔神任務のクライマックスを迎えた『原神 LunaⅣ』。このリリースを記念して国内3か所でのオフラインイベントが開催されているというもので、東京では東急歌舞伎町タワー、名古屋ではHisaya-odori Park、千葉県ではマザー牧場で実施されている。東京での開催分では初日にメディア向けの内覧も行われたので、マイナビニュースも参加してきた。
マイナビニュースが参加した初日の午後にはオフィシャルコスプレイヤーの方々も参加されており、ファンとの交流や撮影が行われていた。衣装から小道具、ご本人の仕草まで完成度が高く、ゲーム内で馴染み深いキャラクターの実在感がいっそう強まって印象的。下の写真は左からフリンズ（@wiru_son）、ファルカ（@ZIII_FROM_ZUMI）、ドゥリン（@pupupopo999）、コロンビーナ（@angelia_lapin）、ネフェル（@mima2ko）、ヤフォダ（@kujoamani）で、丸カッコ内の方々がそれぞれのキャラクターを務めている。
【イベント情報】— 東急歌舞伎町タワー【公式】 (@TKT2023official) January 14, 2026
／#東急歌舞伎町タワー で本日より#原神LunaIVリリース記念イベントを開催！
＼
特別装飾展示・限定グッズ販売・スペシャル飲食メニューなど盛りだくさん！
5階イベント特設会場の様子を一部ご紹介✨
詳細はこちらから▼https://t.co/aw3bATnKmW#月の在処へ #原神 pic.twitter.com/48WyIqFuVk