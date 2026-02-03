『崩壊：スターレイル Ver.4.0』予告番組が2月6日配信決定！ 愉悦舞台の“二相楽園”へ

HoYoverseは提供中のスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』において、次期バージョン『Ver.4.0「月満ちる時に神はなし」』の予告配信を2月6日に実施すると明らかにした。
諸般の事情によって約6週間の定例アップデートを延期していたが、今回ついにVer.4.0へのメジャーアップデートについての予告配信が行われるという内容。記憶の運命が舞台だったオンパロスから愉悦の運命が舞台の二相楽園が新たな舞台になると予告されており、すでに新キャラクターに加え、これまで登場したキャラクターも新たな装いでお披露目されている。
Ver.4.0「月満ちる時に神はなし」予告番組— 崩壊：スターレイル (@houkaistarrail) February 2, 2026
🕙2026/2/6 20:30（JST）
崩壊スターレイル Ver.4.0予告番組は2026/2/6 20:30（JST）に配信予定です。
「劫火が銀河を燃やす間に、神は行方をくらました。愉悦を渇望する人々に『神になれる1分間』という褒美を残して」
列車がまもなく二相楽園に到着！… pic.twitter.com/vnaagTq8zU