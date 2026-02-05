PayPayとPayPayカードは2月5日、大規模キャンペーン「超PayPay祭」（ちょうペイペイまつり）の開催を発表した。期間は2026年3月3日から3月30日まで。

超PayPay祭では、対象の店舗（クレジットカード加盟店含む）でPayPayおよびPayPayカードで200円以上決済すると最大で決済金額の全額（100％）のPayPayポイントが当たる「PayPayスクラッチくじ」を実施したり、多様な加盟店の「PayPayクーポン」を配付したりする。

「PayPayスクラッチくじ」の対象は本人確認（eKYC）済みのユーザーで、決済方法や条件に応じて1等から3等までの当選確率が変わる。赤い画面の「PayPay残高」で決済した場合は、4回に1回の確率で1等から3等までのいずれかが当たる。青い画面の「PayPayクレジット」や「PayPayカード」で決済した場合は、1等から3等の当選確率が2回に1回にアップするという。

お店のQRコードを読み取って決済するなどの条件付きで、韓国で「PayPay」を使った場合や、日本国外で「PayPayカード」を利用した場合も参加可能。またPayPayカードでの決済は、プラスチックカードだけでなく、Apple PayやGoogle Payに設定したPayPayカードを使った決済も対象となる。

付与上限はPayPayおよびPayPayカード合算で10万ポイント／回および期間（対象店舗合算）。